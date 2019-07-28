Trafikte 4 yılda 126 can

Kıbrıs’ın kuzeyi trafik yol güvenliğinde acı bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Son 4 yılda meydana gelen kazalarda 126 kişi hayatını kaybetti.

Polis’teki rakamlara göre 2015-2018 yılları arasında ülkede toplam 15 bin 803 kaza olurken, 4 bin 136 kişi bu kazalarda yaralandı.

Trafiğe 2019’da 18 can verdik.



Kayıtlı 236 bin 10 aracın olduğu KKTC’de 2019’un ilk altı ayında 31 bin civarında sürücüye çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

En fazla ceza kesilen trafik suçu sürat olurken, dikkatsiz sürüş kaza sebeplerinin başında geldi.

2019’un ilk altı ayında en fazla kaza Lefkoşa’da olurken, ülke genelinde yaşanan kazaların maddi hasar miktarı kayıtlara 19 milyon 493 bin TL olarak geçti.

Klinik Psikolog Eşmen Tatlıcalı, “En fazla güçlük çeken ölenlerin yakınları… Kazadan önceki hayatlarına dönmeleri neredeyse imkânsız” dedi.

Sosyolog ve Siyaset Bilimi Uzmanı Hakan Gündüz, “Yaşananlar unutuluyor. Trafikte vahamet içinde olduğumuzu algılamamız lazım” şeklinde konuştu.

2019’daki kazaların sebepleri 266’sı sürat

632’si dikkatsiz sürüş

184’ü kavşakta durmama

92’si alkol

72’si yolun solunu tutmama

273’ü yakın takip





Gündüz: “Toplum tepkisizse devlet de pasif kalır”

Sosyolog ve Siyaset Bilimi Uzmanı Hakan Gündüz, trafik kazalarının onlarca yıldır toplumun gündeminde olduğunu kaydederek, “Trafik toplumu en üst düzeyde rahatsız eden bir olgu. İnsanlarımız her sabah trafikte sinir krizleri geçiriyor. Buna sık yaşanan ölümlü kazalar da eklendiğinde trafik en ciddi sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Bu olumsuz etkiye rağmen toplumun soruna tepkisiz olduğunu söyleyen Gündüz, “Bir iki gün sosyal medyada yazılıyor, yaşananlar unutuluyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor” şeklinde konuştu.

“Sorun aslında bireylerin ta kendisidir”

Devletin toplumun yönetim aracı olduğunu anımsatan Gündüz, “Toplum tepkisizse devlet de pasif kalır” şeklinde konuştu.

“Ne yapılmalı?” sorusunu yanıtlayan Hakan Gündüz, “Trafikte sorun aslında bireylerin ta kendisidir. Trafikte vahamet içinde olduğumuzu algılamamız, bu kanıya varmamız lazım. Yani farkındalık şart. Bu da ancak pozitif eğitimle mümkün olur. Gelecek nesillere bu bilinci kazandırmak zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

Denetimin ve ciddi cezanın kısa dönem için şart olduğunu vurgulayan Gündüz, “Polis teşkilatı denetimde yeterince yer alamıyor, bu konuda güçlendirilmeli. Hatta belediye zabıtalarının yetkisi polis yetkisine çıkarılmalı. Trafikteki suçlara ağır cezalar getirilmeli” dedi.

‘Cezayla trafikte düzelme olmaz’ yaklaşımını “saçmalık” olarak niteleyen Hakan Gündüz, “Dünyada bu işi çözebilmiş ülkelerde denetimle birlikte, trafikte korkunç cezalar söz konusu. Kısa dönemde sonuç almak için bunu yapmamız şart” şeklinde konuştu.

2019’daki trafik ihlalleri 6 bin 710 sürücü SÜRAT

3 bin 519 sürücü CEP TELEFONUYLA KONUŞMA

1.539 sürücü EMNİYET KEMERSİZ sürüş.

831 sürücü ALKOLLÜ SÜRÜŞ

315 sürücü EHLİYETSİZ

Klinik Psikolog Eşmen Tatlıcalı:

“En fazla güçlük çeken ölenlerin yakınları”



Klinik Psikolog Eşmen Tatlıcalı, trafik kazasında yaralananların ve yakınlarının psikolojik rahatsızlık yaşadığını kaydederek, “En fazla güçlük çeken ölenlerin yakınları” dedi.

Tatlıcalı, kayıp yakınlarının depresyon, kaybetme korkusu, yeme ve iletişim problemleri yaşadığını aktardı.

Trafik kazası geçirenlerin kazanın etkilerini bireysel olarak hissettiğini ancak bunu ilişki içinde oldukları topluma da yansıttıklarını belirten ve “Bu kaçınılmazdır” diyen Eşmen Tatlıcalı, şunları da ekledi:

“Bu kişilerin aileleri, arkadaşları, çevresi de durumdan etkilenir. Kaza geçiren kişi ve yakınlarının sosyal, iş ve eğitim hayatlarında başarısız oldukları görülmektedir. Bir kazada engelli kalan ya da hayatını kaybeden kişilerin aile fertlerinin kazadan önceki psikolojik ve sosyal hayatlarına dönmeleri neredeyse imkansızdır.”

2019 yılında meydana gelen ölümlü kazalar

1- 1 Şubat- İnan Öden (Değirmenlik-Dağyolu)

2- 9 Şubat- Sufil İslam-Ripon Ali ( Lefkoşa-Güzelyurt anayolu)

3- 7 Mart- Elif Demir-Asiye Çınar Talay ( Pamuklu-Kumyalı Anayolu)

4- 10 Mart- İlter Taşpınar Çavuşgil ( Ercan İskele Anayolu)

5- 28 Mart- Coşkun Özkıyıkcı- Tuba Kılıç ( Pirhan yolu)

6- 24 Nisan- Hilmi Çelebioğlu ( Girne-Lefkoşa Anayolu)

7- 1 Haziran- Mehmet Aydın ( Yeniceköy-Aslanköy Anayolu)

8- 1 Haziran- Sadrettin Kara ( Mağusa-İskele Anayolu)

9- 3 Haziran- İbrahim Tekdoğan ( 5 Mayıs tarihinde geçirdiği kaza sonucu tedavi gördüğü hastanede 3 Haziran tarihinde hayatını kaybetti)

10- 21 Haziran Hafız Ali Genç (Tatlısu-Geçitkale Anayolu)

11- 26 Haziran- Nefi Yazıcı ( Ötüken köy girişi)

12- 29 Haziran- Mehmet Yıldırım (Girne-Tatlısu anayolu)

13- 1 Temmuz – Önder Gülkan ( Mutluyaka-Mormenekşe Anayolu)

14- 3 Temmuz- Hasan Kusetoğlulları ( Nergisli-İnönü Anayolu)

15- 5 Temmuz- Yunus Alkan ( Değirmenlik-Girne Anayolu)

Yenidüzen / Rahme Çiftçioğlu (Tak)