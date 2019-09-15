Toplanan çöpler geri dönüşüme

Her Daim Dostlar dün sabah “Yeşili sev doğayı koru” sloganıyla sahil temizliği farkındalık etkinliği yaptı.

Her Daim Dostlar’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe Mağusa Kale Lions Derneğı Kulübü, Mağusa Çevre Koruma Dairesi, Kamp-Der ve Gürdağ Geri Dönüşüm Tesisleri katılarak, Yeniboğaziçi Belediyesi de lojistik destek sağlayarak katkı verdi.

ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜME GÖNDERİLDİ

Her Daim Dostlar Derneği’nden katılan tüm paydaşlar ve emek harcayan tüm yurttaşlara teşekkür edilerek, etkinlik sırasında toplanan plastik, cam, metal, kâğıt vb. atıklarIın hammadde olarak kullanılmak üzere çöpe değil geri dönüşüme gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, “Böylesi anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan mutlu ve gururluyuz. Bütün gailemiz doğamız diyerek gelecek hafta yapacağımız kuş yuvası yerleştirme etkinliğimize duyarlı tüm yurttaşlarımızı bekleriz.” ifadelerine yer verildi.