THY'den 2 yeni uygulama

İki aylık aranın ardından 1 Haziran’da Türkiye’de iç hat uçuşlarına başlayan ve yurt dışı uçuşları için ise gün sayan Türk Hava Yolları, yolcuların seyahat sağlığını korumak amacıyla iki yeni uygulamayı hayata geçirdi.

THY, bilimsel veriler ışığında hazırladığı ‘güvenli seyahat standartları’ kapsamında uçuşlarında tüm misafirlerine “Hijyen Seti” vermeye başladı.

Uçulan mesafeye göre içerisinde maske, dezenfektan ile antiseptik mendil bulunacak hijyen setlerinin sunumu ve uçuş boyunca gerekli tedbirlerin doğru uygulanması noktasında ise ‘Hijyen Uzmanı’ kabin memurları görev alıyor.

Tüm tedbirler hijyen uzmanının kontrolünde

Yeni dönemde gökyüzünde alınacak tedbirler hijyen uzmanı kabin memurlarının sorumluluğunda olacak. Uçak içerisinde sağlık denetçisi gibi çalışan Hijyen Uzmanı, tek görevi olarak yolcuların sağlıklı seyahati için uçak içi tüm hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin doğru uygulanmasına odaklanıyor.

Uçak içi hareketliliğin azaltılması, yolcular ve kabin ekipleri tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulmasından da sorumlu olan hijyen uzmanı, yolcuların uçuş boyunca maske kullanımını da takip ederek aynı sıradaki yolcuların ikram tüketimi sırasında aynı anda maskelerini çıkarmamasını sağlıyor.

Tuvalet kullanımı sırası oluşmaması adına yolculara yönlendirmelerde bulunan hijyen uzmanı, tuvaletleri de dezenfekte ediyor. Ayrıca, tuvaletlerin temizlik ve emniyet kontrolü tüm kabin ekipleri tarafından da yapılmaya devam ediyor.