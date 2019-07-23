Telefona ihale, emeklilere düzenleme, Kıb-Tek’e ayrıştırma

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Halkın Partisi (HP) Hükümeti, Türkiye’yle imzalanan protokolle kamu harcamalarında maaşlar dışında % 10 tasarruf sözü verdi. Protokole göre yeni istihdamlar, emeklilerin sayısını aşmayacak.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda personel maliyetlerinin azaltılması da protokole yansırken, faaliyetlerin üretim - iletim – dağıtım başlıklarında fonksiyonel ayrıştırılması üzerinde duruluyor. Bu yıl içinde muhasebelerin ayrı takibi isteniyor.



“Emeklilerden vergi kesintisi” konusu da protokolle yeniden gündeme taşındı ve “ikinci bir geliri olan emeklilerinden maaşlarında indirim olmaması” için yasal düzenleme istendi.

Raporda, “Telekomünikasyon Dairesi’nin yapılandırılması çerçevesinde Kamu - Özel işbirliği modeli ile ihale ilanına çıkılacak” ifadesi yer alıyor.

Kayıt dışı yaşamla mücadele ve bazı yasal düzenlemeler de protokol içerisinde yer alıyor. Ayrıca, ekonomik kalkınmaya olumsuz etki eden hukuki engellerin tespit edilmesine ilişkin kapsamlı bir analiz çalışması yapılması isteniyor.

Belediyeler Değişiklik Yasası ile Belediyelerin Birleştirilmesi de yine protokolde yer alan taahhütler arasında öne çıkıyor.



“Genel Sağlık Sistemi” bir kez daha protokollere yansırken, bu yönde “eylem planı” hazırlanması isteniyor.



Okul öncesinde tam gün



Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının “OECD kriterleri” hedefiyle düzenlenmesi istenen Protokolde, yeni ders yılında “okulöncesi eğitimde tam gün” sözü veriliyor.



Protokolde, geçmiş hükümet döneminde de çok konuşulan “banka yönetimlerinin profesyonelleşmesi” vurgulanırken, Kooperatif Merkez Bankası’na yönelik devlet borçları için geri ödeme planı yapılması isteniyor.

“Banka iştiraklerinin elden çıkartılması” ifadesi de dikkat çekiyor.

Kırsal Kalkınma eylem planı, İstihdam Stratejisi, Mesleki Yeterlilik Yasası gibi pek çok düzenleme de protokolde yer alıyor.

Yeniden “zamanında ve eksiksiz” sözü



Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ve “750 milyon TL’yi serbest bıraktık” sözleri ile gündeme gelen protokol “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” adını taşıyor.

“Geçiş Protokolü” olarak anons edilen protokol KKTC hükümeti belirtilen hedefleri “zamanında ve eksiksiz” yerine getirmeyi, ayrıca “En geç 2019 yılı Ekim ayının sonuna kadar 2020-2022 dönemini kapsayan Ekonomik Program teklifini hazırlamayı” taahhüt ediyor.

Protokole göre altyapı, savunma harcamaları ve reform desteği için Türkiye’den 1.215 milyon TL hibe ve kredi sağlanacak.



“Altyapı ve Reel Sektör projelerinin 2019 Eylem Planı’nın amaçlarına uygun olması esastır. Bu uygunluk T.C. Teknik Heyetince gözetilir” denen protokolde, aylık izleme raporları ile denetimlerin yapılacağı da not düşülüyor.



Protokolde neler öne çıkıyor:

Ödemeler dengesini bozacak şekilde kamu çalışanlarına ‘ilave hak ve menfaat’ sağlayacak toplu sözleşme yapılmayacak.

İstihdam sayısı geçiciler dahil emeklilerin sayısını aşmayacak.

Maaşlar dışında tüm ödemelerden % 10 tasarruf yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda personel maliyetleri azaltılacak.

İkinci bir geliri olan emeklilerinden maaşlarından vergi kesilmesi için gerekli düzenleme yapılacak.

Belediyeler (Değişiklik) Yasası ve Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası Meclis’e sevk edilecek.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD kriterleri hedefiyle düzenlenecek.

2019-2020 Öğretim yılında okulöncesi eğitimde tam gün uygulanacak.,

Banka yönetimleri profesyonelleşecek, banka iştirakleri elden çıkarılacak.

Kooperatif Merkez Bankası’na yönelik devlet borçları için geri ödeme planı yapılacak.

Telekomünikasyon Dairesi’nin yapılandırılması çerçevesinde Kamu - Özel işbirliği modeli ile ihale ilanına çıkılacak.

Mağusa ve Girne limanlarının gelişimi için rapor hazırlanacak.

Tarım Entegre Kayıt Sistemi oluşturulacak.

KIB-TEK faaliyetleri fonksiyonel ayrıştırılması (üretim - iletim - dağıtım) tamamlanarak, muhasebeleri ayrı takip edilecek.



Kaynakların aktarılması



Prtokole göre;

- Yatırım projelerine, 2019 yılında tahsis edilen 225.000.000,00 TL,

- 2018 yılından devreden 416.586,06 TL olmak üzere,

Toplam 225.416.586,06 TL.

Reel sektör projelerine ilişkin olarak;

- 2019 yılında tahsis edilen 150.000.000 TL,

- 2018 yılından devreden 444.478,66 TL,

- 2019 yılında beklenen geri dönüş, iade, faiz vb. tutarı 13.558.611,78 TL

olmak üzere toplam 164.003.090,44 TL