 “Teknolojiyi kullanarak, yatırımlarımızı sürdürerek hayatın normalleşmesine destek oluyoruz”

Dünya Telekomünikasyon Günü’ne özel olarak Kuzey Kıbrıs Turkcell tüm abonelerine çeşitli hediyeler sunuyor.

Kuzey Kıbrıs’ın lider GSM operatörü Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü Harun Maden ‘Dünya Telekomünikasyon Günü’ dolayısıyla mesaj yayınladı. Kuzey Kıbrıs’ta teknolojinin hep daha iyi noktalara gelmesi için sürekli yatırım yaptıklarını vurgulayan Maden, sadece bu katkı ve yatırımlarla da sınırlı kalmadıklarını, en yeni teknolojileri dünyayla eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs’a taşıdıklarını da belirtti. Dünya Telekomünikasyon Günü’nde açıklamalarda bulunan Genel Müdür Harun Maden, içinde bulunduğumuz bu zor dönemde de müşterilerin artan iletişim ihtiyaçları için hızlıca çözümler ürettiklerini, teknolojiyi kullanarak, bu alandaki yatırımlarını sürdürerek hayatın normalleşmesine destek olduklarını aktardı.

Maden: “Teknolojiyi kullanarak, bu alandaki yatırımlarımızı sürdürerek hayatın normalleşmesine destek oluyoruz. İmkân verilmesi durumunda teknolojiyi daha ileriye taşımak amacıyla 4.5G, 5G ve fiber yatırımları için hazırız, ülkemiz bunu hak ediyor.”

“Bu dönemde altyapının gücü ve iletişimin önemi daha çok anlaşıldı”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden açıklamasında, bu dönemde iletişimin ve güçlü altyapının öneminin daha çok anlaşıldığına değinerek, “Geçmiş dönemdeki yatırım ve çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını görmüş olduk. Müşterilerimize sunduğumuz kesintisiz iletişim ve hizmetle onları memnun etmenin mutluluğunu yaşadık” dedi. Ekipleriyle sistemli bir şekilde bu dönemde de gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Maden, “Bugünü de yine müşterilerimizle birlikte kutlamak istedik ve bugüne özel ücretsiz iletişim faydaları sunduk” dedi. Harun Maden sözlerine şöyle devam etti: “Bizleri tercih eden müşterilerimizle birlikte KKTC’nin en büyük ailesiyiz. Altyapı ve yatırımlarımızı müşterilerimiz için yapıyor, sosyal sorumluluk projelerimizle toplumsal fayda sağlamayı önemsiyoruz. Gerek GSM gerekse ISP işimizi en üst noktalara taşıma vizyonumuzla telekom sektörünün içerisindeki lider duruşumuza yakışır şekilde elimizden geldiğince ve şartlar elverdikçe ülkemizdeki teknolojiyi daha da ilerilere taşıma arzusundayız” dedi.

“4.5G, 5G ve fiber yatırımları için hazırız, ülkemiz bunu hak ediyor”

Harun Maden yaptığı açıklamada son olarak sektörü çok daha ileri noktalara taşıma arzusunda olduklarını, yıllardır beklenen 4.5G, 5G ihalesinin bir an önce sonuçlanmasını dilediklerini vurguladı ve bu hızlı interneti kullanabilmek için ülkenin fiber altyapıya ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi. Maden sözlerine şöyle devam etti: “Ülkenin lider teknoloji şirketi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi Telekomünikasyon sektöründe çok daha ileri seviyelere taşıma arzusundayız. Şu an ülke olarak dünyanın gerisindeyiz. İlgili merciiler tarafından imkân verilmesi durumunda bizler 4.5G, 5G ve fiber yatırımları için hazırız ve ülkemiz bunu hak ediyor” dedi.

İster dakika, ister internet, isterseniz sınırsız Facebook paketi hediye!

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’in mesajıyla birlikte 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü'ne özel olarak, tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine diledikleri hediyeyi seçebilecekleri bir kampanya duyuruldu. Kampanya ile ilgili verilen bilgiye göre Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin diledikleri hediye paketini seçerek 17 Mayıs 2020 tarihi, saat 23.59'a kadar kullanabilecekleri belirtildi. Kampanyayla ilgili verilen diğer bilgiler de şöyle açıklandı: “Kampanya kapsamında seçtiğiniz peketiniz anında başlayacaktır. Kuzey Kıbrıs Turkcell hatları yönüne kullanabileceğiniz günlük 60 dakika konuşma hediyesi için 60, günlük hediye 3 GB internet paketi için 3 ve 1 günlük sınırsız Facebook kullanımı için FACE yazıp 5515'e ücretsiz SMS gönderebilirsiniz. Hediye Facebook paketi ile sadece Facebook'ta yer alan içeriklere veya videolara Facebook paketiniz kapsamında ek bir ücret ödemeden erişebilirsiniz. Fotoğraf ve video yükleyebilirsiniz.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgide kampanya ile ilgili detaylara resmi internet sitesi kktcell.com üzerinden ulaşılabileceği aktarıldı.