'Tecavüze teşebbüs' suçuna 4 buçuk yıl

Gönyeli’de 23 yaşındaki kiracısına tecavüze teşebbüs eden Erbay Teoğman, 4 buçuk yıl hapis cezası aldı.

Erbay Teoğman’ın 17.02.2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı ve darp suçlarından tutuklanmış yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. Teoğman, 17.2.2019 tarihinde saat 21.00 raddelerinde, Gönyeli'de ayni yerde sakin 41 yaşındaki Erbay Teoğman, evinde kalan 23 yaşındaki T.B’yi darp edip, cinsel tecavüze teşebbüs etmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Yargıç Şerife Umut İnan açıkladı. Yargıç Umut İnan, sanığın işlediği suçun 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğünün altını çizdi. İnan, bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. İnan, suçların ciddiyet ve yaygınlığının altını çizip, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. İnan, sanığa 4 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.