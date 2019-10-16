Tecavüzcünün kararı ertelendi

Lefkoşa’da tecavüz suçlamasıyla yargılanan ve suçlu bulunan Mürsel Aydın’ın ceza kararı 28 Ekim’e ertelendi.

Sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 ile 19 yaşlarındaki 4 üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 22 Haziran 2018 tarihinden beridir tutuklu bulunan ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması süren sanık Mürsel Aydın duruşma sonrası polis aracına bindirilirken elinde kelepçe ile firar etmiş ve birkaç saat içinde yakalanmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın bugünkü oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Aliye Özçınar ve avukatı Enver Öztürk hazır bulundu. Savcı Özçınar, sanığın benzer 3 davası daha olduğunu ve firardan da aleyhine dosya hazırlandığını belirtmişti.

Sanığın avukatı Öztürk, kararı değerlendirmek için bir süre daha talep etti. Heyet, davayı 28 Ekim’e erteledi.