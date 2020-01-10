Tatar ve Özersay İstanbul'a uçtu

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la son günlerde bölgede meydana gelen siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul’a gitti.

Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla 09.40’ta Ercan Devlet Havaalanı’ndan ayrılan Tatar ve Özersay’ı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman uğurladı.

Tatar ve Özersay’a İstanbul ziyareti sırasında Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ile Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ eşlik edecek.

Öğleden sonra TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek Tatar ve Özersay’ın bu gece saat 22.05’te Adaya dönmesi bekleniyor.