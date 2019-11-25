Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Tatar, İstanbul'a ve Strazburg'a gidecek
Tatar, İstanbul'a ve Strazburg'a gidecek

Tatar, İstanbul'a ve Strazburg'a gidecek

Başbakan Ersin Tatar, Uluslararası İşbirliği Platformu’nun davetlisi olarak 10. Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak ve açılış konuşmasını yapmak  üzere yarın 15:00’de İstanbul’a gidecek.

A+A-

Başbakan Ersin Tatar, Uluslararası İşbirliği Platformu’nun davetlisi olarak 10. Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak ve açılış konuşmasını yapmak  üzere yarın 15:00’de İstanbul’a gidecek. Tatar, İstanbul’daki temaslarını tamamlamasının ardından 27 Kasım Çarşamba akşamı Strazburg’a gidecek. Başbakan Tatar, Strazburg ‘daki temaslarını tamamlamasının ardından  29 Kasım Cuma günü adaya dönecek.

Bu haber toplam 62 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler