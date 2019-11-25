Tatar, İstanbul'a ve Strazburg'a gidecek

Başbakan Ersin Tatar, Uluslararası İşbirliği Platformu’nun davetlisi olarak 10. Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak ve açılış konuşmasını yapmak üzere yarın 15:00’de İstanbul’a gidecek. Tatar, İstanbul’daki temaslarını tamamlamasının ardından 27 Kasım Çarşamba akşamı Strazburg’a gidecek. Başbakan Tatar, Strazburg ‘daki temaslarını tamamlamasının ardından 29 Kasım Cuma günü adaya dönecek.