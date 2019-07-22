Takla atarak durabildi

Dereboyu’nda meydana gelen kazada 19 yaşındaki Kemal Menemenci, yönetimindeki RH 994 plakalı salon araçla aydınlatma direğine çarpıp takla attı, araç tavanı üzerinde ters durdu. Kazada hafif yaralanan Menemenci, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da Dereboyu olarak bilinen Osman Örek Caddesi üzerinde, 15:45 sıralarında meydana gelen kazada RH 994 plakalı araç sürücüsü 19 yaşındaki Kemal Menemenci, aydınlatma direğine çarpıp takla attı, araç tavanı üzerinde ters durdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide kazanın 19 yaşındaki Kemal Menemenci’nin dikkatsizliği sonucu meydana geldiği belirtilirken, kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Lefkoşa’da Dereboyu olarak bilinen Osman Örek Caddesi üzerinde, RH 994 plakalı araç sürücüsü 19 yaşındaki Kemal Menemenci, dikkatsizliği sonucu aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Bugün 15:45 sıralarında meydana gelen kazada, sürücü Menemenci, dikkatsizliği sonucu refüj içindeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam ediyor.” denildi.