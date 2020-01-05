Süleymani’nin öldürülmesinin ardından güneyde güvenlik artırıldı

Kıbrıs polisi, İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesi haberinin hemen ardından Cuma günü itibarıyla güneydeki “yüksek risk” bölge ve noktalarında güvenlik önlemlerini artırdı.

Alihtia’nın haberine göre, Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, yayınlanan genelgeyle mevcut koruma önlemlerine ilave önlemler alındığını açıkladı. Bu önlemler arasında büyükelçilikler Larnaka ve Baf hava limanları, Larnaka ve Limasol limanları gibi “yüksek riskli” yer ve bölgelerde ek devriyeler bulunuyor. RMMO ve Kıbrıs Polisi Çevik Kuvvet (MMAD) tarafından güney ile kuzey arasındaki geçiş noktaları civarlarında yapılan devriyelerin takviyesi de önlemler arasında yer alıyor.

Gazete, ABD ve İsrail büyükelçiliklerinin yanı sıra, AB ve Arap ülkelerinden kişi/şirketlere ait binalar, büyükelçilik konutları ve evlerinin bulunduğu veya diplomatik misyonlarda görev yapan personelin yoğunlaştığı bölgelerdeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını yazdı.

Haberde, aralarındaki gerginliğin artması ihtimaline karşı Arap ülkelerinden gelen kişilerin yoğunlaştığı ve Kıbrıs’ın güneyine bütün giriş-çıkış noktalarında denetimlerin artırıldığı kaydedildi.

Gazete, Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kuşios’un da, Kıbrıs’ın güneyi içerisinde herhangi bir misillemeden kaygı duymamakla birlikte polisin bazı yabancı ülkelerin, hedef olması muhtemel çıkarlarıyla ilgili alanlarda güvenlik önlemlerini artırdığını doğruladığını haberine ekledi.

ABD, GÜVENLİK EĞİTİM MERKEZİ KURACAK

Öte yandan ABD’nin Kıbrıs’ın güneyinde bir güvenlik eğitim merkezi kuracağı, ilgili anlaşmanın ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyareti sırasında imzalanacağı iddia edildi.

Simerini gazetesi, ABD’nin Kıbrıs’ta “Deniz, Liman, Kara Güvenliği Eğitim Merkezi” (Cyprus Centre of Land, Open Seas and Port Security) kuracağını yazdı.

Gazete, söz konusu merkezin kuruluşuna ilişkin anlaşmanın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyareti sırasında imzalanacağını belirtirken, Pompeo’nun iptal edilen ziyareti sonrasında yeni ziyaretinin netleşmesinin beklendiğini vurguladı.

Habere göre, merkezi kurulmasının ardından ABD’li uzmanlar tarafından güvenlik konularında eğitimler verilecek.