Şubat prim ödemeleri 15 Nisan’a uzatıldı

Sosyal Sigortalar Dairesi, Şubat’a ait prim ödemelerinin 15 Nisan’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu kararına göre, prim ödeme yükümlüsü olan Corona Virüsü nedeniyle ekonomik faaliyetleri aksamış olan işletmelere kolaylık sağlanması amacıyla; sigortalıların Şubat 2020 ayına ait primlerinin ödeme süresini 15 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığını kaydedildi.