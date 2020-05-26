Sözlü tartışma poliste bitti

Lefkoşa’da aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu A.Ş.’nin burnunu kıran B.H., D.P., ve R.C., tutuklandı. Aleyhlerinde ‘Vahim zarar’, ‘Kavga’, ‘Sarhoşluk ve Rahatsızlık’ suçlarından dava getirilen zanlılar tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

A.Ş.’nin burnunu kıran araştırılacak…

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Sensev, olayın olgularını mahkemeye aktardı.

Sensev, zanlıların 25 Mayıs tarihinde saat 19.30 raddelerinde Surlariçi - Girne Kapısı mevkiinde, Vakıflar Sokak üzerinde A.Ş., ve eşi Z.Ş. ile sözlü tartışma yaşadıklarını belirtti.

Kavganın büyümesi sonucunda, zanlıların A.Ş., ve eşi Z.Ş.,’yi elleri ve ayakları ile vurarak darp ettiklerini ifade eden polis, çıkan kavgada A.Ş.’nin burnunun kırıldığını kaydetti.

Sensev, A.Ş.,’nin burnunu hangi zanlının araştırılacağını belirterek, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.