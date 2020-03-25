Sosyolog Antonis Raftis: “Coronavirüs toplumu felç etti”

Kıbrıs Haber Ajansına konuşan Sosyolog Antonis Raftis, coronavirüsünün toplumu felç ettiğini, hiç bir şeyi ayakta bırakmadığını, egemen olan şeyin güvensizlik ve ölüm korkusu olduğunu vurgulayarak, sosyal etkilerin çok yönlü, çok taraflı ve çok düzeyli olacağına dikkat çekti.



Corona salgını nedeniyle toplum üzerindeki etkileri ve evde kalma gibi alınan önlemlerle ilgili bir soruya Raftis, toplumda artık hiçbir şeyin aynı kalmadığı, coronavirüsünden sonra düzenin geri gelmesi için uzun zamana ihtiyaç olacağını, şüphe ve güvensizliğin farklı bir aşamasına geçileceğini belirtti.



Bunun etkileri çok büyük bir şok olacağını ve ilişkilerin kilitlenmesine yol açacağını söyledi.

Sosyolog Antonis Raftis şöyle devam etti:

“Halk bir rutin içinde yaşamaya alışıktır. Şimdi korkuyla, ne yaptıklarını bilmeden sağa sola gidiyorlar. Çünkü artık rutinleri ve zincirleri kırıldı. İnsanların alışkanlıkları vardı gerek iş olsun, gerek sosyal toplantılar olsun gerekse hobi olarak kişisel ve toplu olarak günlük hayatlarını yaşıyorlardı. Ve şimdi aniden bu kesildi. Şimdi insanlar, mekanik bir şekilde kendine yabancı olan bir havaya uyum sağlamaya çalışıyor”.



“Tüm bu durumun kişiler, aileler, iş alanında, toplum üzerinde etkileri olmaya devam edecek ve insanın diğer insanlarla ilişkilerinde kuşkular doğuracak”.



“Belki de mesafeli bir nesil doğacak”



“Çocuklarımıza selam vermelerini, toka etmelerini, öpmelerini, kucaklamalarını söylüyorduk. Bu gibi durumlardan korunmak amacıyla artık tüm bunlar kesildi. Çocuklarımıza dedelerinden ve ninelerinden uzak durmamızı söylediğimiz için kafaları karışıyor. Belki de çocukların gelecekte diğer insanlarla aralarında mesafeleri koruyacakları, sosyal prototiplerden uzak, kucaklaşmaların, tokalaşmaların uzak olduğu yeni bir nesil doğuyor”.



“Yaşlılar artık damgalandı”



“Coronavirüsü insanları duyarlı gruplar, yaşlılar olmak üzere kategorilere ayırdı ve bu insanlar artık parmakla gösteriliyorlar”.



“Duyarlı ve yaşlılar artık damgalandı. Onları gruplandırmak çok abartılı. Tüm yaşlıları aynı kazana koyamazsınız. Genç insanların tersine yaşlı ve sağlıklı olan insanlar da var. Eğer bir yaşlı hasta değilse, o zaman gençle aynı kategoridedir ve onu damgalamanız gerekmez”.



“İnsanın diğer insanlara kuşkusu arttı”



Raftis’e göre, teknolojinin güçlenmesi ve insanların evden çalışmaları insanlar arasında yalnızlaşmayı getiriyor.

Sosyolog Antonis Raftis sözlerini şöyle sürdürdü:

“Coronavirüsü sosyal yapıyı hem psikolojik hem de ekonomik açıdan vurdu. Panik krizine neden oldu, insanlar büyük açıdan korkuya düştü, korku paniğe neden olur ve göğüslemede aşırıya kaçılır. Güvensizlik koşulları yaratır. İnsanın diğer insanlara kuşkusunu artırır. İnsan coronavirüsü nedeniyle diğer insanlarla temasa geçmek istemez”.

“İnsanın hedefleri ortadan kalktı”

“Alışkanlıkların kırılmasını etkiler çünkü robot gibi bir hayatı ve günlük hayatı olmasına alışıktır. Her gün çeşitli faaliyetlerimiz var. İnsanlar sabah uyanır ve yapacağı her şey için bir nedeni var. Dolayısıyla bu durumdan sonra gününe başlama hedefleri ve nedenleri artık yok olmuştur. Artık enerjisini bilinçaltına yüklemeye çalışır”.



