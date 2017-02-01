Soğuk hava, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. Sıcaklık 14-17 derece dolaylarında olacak. Yarın sabah saatlerinde yer yer don görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2-8 Şubat tarihleri arasında bölge soğuk hava kütlesinin etkisinde olacak.

Yarın sabah saatlerinde yer yer don olayı görülecek, sonraki günlerde ise hava parçalı çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimlerde ve sahillerde 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.