“Sınırlar Arası Dostlar” Festivali’nde geri sayım

Eylül ayında TULIPS Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına gerçekleşecek The Soulist “Sınırlar Arası Dostlar” festivaline birkaç hafta kaldı. Rock, Caz ve Klasik müzik konserlerinin yer alacağı festivale, Alsancak’ta “The Soulist Coffee & Music House” ev sahipliği yapacak. Festival programını tanıtmak üzere, organizatörler Alper Cengiz ve Roland Eyerich bir sunum yaptı. 3 Gün boyunca sürecek festival, 27 ile 29 Eylül 2019 arasında gerçekleşecek.

“Sınırlar Arası Dostlar” projesinde, adanın her iki bölgesinden BluesRock ve Rock, Reggae, Caz, genç ve yetişkin klasik müzik müzisyenleri yer alacak. Müzisyenler, bilet satışlarından elde edilecek gelirin TULIPS Kanser Derneğine

bağışlanması için anlaştı.

Etkinliğin teması “Kanser ve Müziğin Sınırları Yok”.

Biletlerin günlük ve 3 günlük olarak, 21 Eylül Cumartesi günü Lambousa pazarında düzenlenen TULIPS Standında veya Alsancak'taki “The Soulist” de satışta olacağı duyuruldu

PROGRAM

27 Eylül Cuma: 19.30 - 20.30 Rock Balance

21.00 - 22.00 Stingray

22.30 Blind Man`s Tale (BMT)

28 Eylül Cumartesi : 17.00 - 18.00 The Great Flood

18.15 - 19.30 Hugh O`Neill

20.00 - 21.00 Blue Tears

21.15 - 22.15 Supernova Reggae Band

22.30 - 23.30 Alper Cengiz & Friends

29 Eylül Pazar. : 17.30 - 18.45 Jazznuts

19.00 - 19.15 “Young Stage”: Summers Lease

19.30 - Cyprus Singers (Classic)