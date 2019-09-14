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“Sınırlar Arası Dostlar” Festivali’nde geri sayım

“Sınırlar Arası Dostlar” Festivali’nde geri sayım

Eylül ayında TULIPS Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına gerçekleşecek The Soulist “Sınırlar Arası Dostlar” festivaline birkaç hafta kaldı.

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Eylül ayında TULIPS Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına gerçekleşecek The Soulist “Sınırlar Arası Dostlar” festivaline birkaç hafta kaldı. Rock, Caz ve Klasik müzik konserlerinin yer alacağı festivale, Alsancak’ta “The Soulist Coffee & Music House” ev sahipliği yapacak. Festival programını tanıtmak üzere, organizatörler Alper Cengiz ve Roland Eyerich bir sunum yaptı. 3 Gün boyunca sürecek festival, 27 ile 29 Eylül 2019 arasında gerçekleşecek.
“Sınırlar Arası Dostlar” projesinde, adanın her iki bölgesinden BluesRock ve Rock, Reggae, Caz, genç ve yetişkin klasik müzik müzisyenleri yer alacak. Müzisyenler, bilet satışlarından elde edilecek gelirin TULIPS Kanser Derneğine

bağışlanması için anlaştı.
Etkinliğin teması “Kanser ve Müziğin Sınırları Yok”.
Biletlerin günlük ve 3 günlük olarak, 21 Eylül Cumartesi günü Lambousa pazarında düzenlenen TULIPS Standında veya Alsancak'taki “The Soulist” de satışta olacağı duyuruldu

 

PROGRAM

27 Eylül Cuma: 19.30 - 20.30 Rock Balance 

                          21.00 - 22.00 Stingray

                          22.30 Blind Man`s Tale (BMT)

     

28 Eylül Cumartesi : 17.00 - 18.00 The Great Flood

                                  18.15 - 19.30 Hugh O`Neill

                                  20.00 - 21.00 Blue Tears

                                  21.15 - 22.15 Supernova Reggae Band

                                  22.30 - 23.30 Alper Cengiz & Friends 

 

29 Eylül Pazar.        : 17.30 - 18.45 Jazznuts

                                   19.00 - 19.15 “Young Stage”: Summers Lease

                                   19.30 -      Cyprus Singers (Classic) 

 

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