“Sınırlar Arası Dostlar” Festivali’nde geri sayım
Eylül ayında TULIPS Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına gerçekleşecek The Soulist “Sınırlar Arası Dostlar” festivaline birkaç hafta kaldı.
Eylül ayında TULIPS Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına gerçekleşecek The Soulist “Sınırlar Arası Dostlar” festivaline birkaç hafta kaldı. Rock, Caz ve Klasik müzik konserlerinin yer alacağı festivale, Alsancak’ta “The Soulist Coffee & Music House” ev sahipliği yapacak. Festival programını tanıtmak üzere, organizatörler Alper Cengiz ve Roland Eyerich bir sunum yaptı. 3 Gün boyunca sürecek festival, 27 ile 29 Eylül 2019 arasında gerçekleşecek.
“Sınırlar Arası Dostlar” projesinde, adanın her iki bölgesinden BluesRock ve Rock, Reggae, Caz, genç ve yetişkin klasik müzik müzisyenleri yer alacak. Müzisyenler, bilet satışlarından elde edilecek gelirin TULIPS Kanser Derneğine
bağışlanması için anlaştı.
Etkinliğin teması “Kanser ve Müziğin Sınırları Yok”.
Biletlerin günlük ve 3 günlük olarak, 21 Eylül Cumartesi günü Lambousa pazarında düzenlenen TULIPS Standında veya Alsancak'taki “The Soulist” de satışta olacağı duyuruldu
PROGRAM
27 Eylül Cuma: 19.30 - 20.30 Rock Balance
21.00 - 22.00 Stingray
22.30 Blind Man`s Tale (BMT)
28 Eylül Cumartesi : 17.00 - 18.00 The Great Flood
18.15 - 19.30 Hugh O`Neill
20.00 - 21.00 Blue Tears
21.15 - 22.15 Supernova Reggae Band
22.30 - 23.30 Alper Cengiz & Friends
29 Eylül Pazar. : 17.30 - 18.45 Jazznuts
19.00 - 19.15 “Young Stage”: Summers Lease
19.30 - Cyprus Singers (Classic)