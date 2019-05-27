“Şiddet olayları polisi zorluyor”

KENT GÜVENLİK SİSTEMİ NİHAYET… Manavoğlu, suçların en aza indirilmesi için 2007 yılından bu yana üzerinde çalıştıkları Kent Güvenlik Sisteminin Lefkoşa ve Girne’de devreye girmeye hazırlandığını, bununla ilgili çalışmaların son aşamada olduğunu duyurdu.

YENİ POLİS OKULU MÜJDESİ… Yeniceköy’de senelerdir hizmet veren Polis Okulu’nun iki aya kadar Yenikent bölgesinde 150 kişilik yeni Polis Okulu ile hizmete gireceğine işaret eden Manavoğlu, “Yeni Polis Okulu 150 kişiye hizmet verecek şekilde tasarlandı. Okulun hemen yanında karakol mevcut olacak, her şeyi tamamlandı. İki ay içinde yeni yerimize geçmeyi hedefliyoruz.”

MANAVOĞLU: SUÇLULAR BARINDIRILMAMALI… Kıbrıs’ın güneyi ile ilgili iş birliği olmadığı için ciddi sıkıntılar doğurduğunu kaydeden Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, işlenen suçlarla ilgili iki tarafında iş birliği içinde olması gerektiğine işaret etti. Manavoğlu, suç işleyenlerin ne Kıbrıs’ın güneyinde ne de kuzeyinde barındırılmaması gerektiğini kaydetti.

YASA EKSİKLİĞİ VAR… “Posta ile kişinin adına uyuşturucu paket veya zarfla geliyor, polisin en fazla yaptığı kişiyi olay yerinde suçüstü yakalamak ama paketin kime ulaştırılacağına gidemiyoruz çünkü takip yasamız yok”.

ARAÇ SAYISI ARTIYOR, POLİS SAYISI AZALIYOR… Nüfusun arttığını, trafikte araç sayısının mevcut kapasitenin yüzde yüzüne ulaştığına işaret eden Manavoğlu, bir şeylerin hızla artış gösterdiğini polis sayısının ise azaldığına dikkat çekti.

PERSONEL SIKINTISI CİDDİ BOYUTTA… Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde ciddi bir personel sıkıntısı olduğuna vurgu yapan Manavoğlu, personel eksikliğinin ciddi bir sıkıntı olduğunu mevcut kadrolu polis sayısının 10 yıl önce 2 bin 200 olduğunun altını çizerken 2019 itibarı ile bu sayının bin 947 olduğuna ve yıl içinde 45 polisin emekliye çıkacağını kaydetti.

Devrim DEMİR

Dört yıl önce Polis Genel Müdürü olarak göreve gelen Süleyman Manavoğlu, YENİDÜZEN’i makamında kabul etti, polisin gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Manavoğlu, polis içinde yaşanan sıkıntılara, bekleyen yasalar ve eksikliklere değindi.

“Darp ve kavga” olaylarındaki artışa da dikkati çeken Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Kıbrıs’ın güneyi ile suçlar konusunda iş birliğine açık olduklarını anlattı. Manavoğlu, bir iki hamle yaparak Kıbrıs’ın güneyinde aranan bir iki kişinin iadesini yaptıklarını ancak KKTC polisinin güneyden talep ettiği 32 kişi ile ilgili herhangi bir iletişim kurulmadığını söyledi.

Polis yasasında birçok eksiklik olduğuna, mecliste geçmeyen birçok yasanın varlığına vurgu yapan Manavoğlu, Polis teşkilatında ciddi bir personel eksikliği bulunduğunu, yaklaşık 45 kişinin bu yıl emekliğe ayrılma durumu olduğunu açıkladı.

Manavoğlu ayrıca YENİDÜZEN aracılığı ile Gönyeli Yenikent bölgesinde 150 kişiye eğitim verecek yeni Polis Okulu’nun iki aya kadar açılacağı müjdesini verirken, suçların önenmesinde büyük rol oynayacak ‘Mobese’ kameralarının kurulumunun başlandığını ve kısa bir süre sonra Lefkoşa ve Girne’de hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Manavoğlu: Şiddet olayları polisi zorluyor

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, ülkede son zamanlarda “şiddet ve darp“ olaylarında gözle görülür ciddi bir artış yaşandığını ve bu suçların polisi zorladığını anlattı.

“Darp ve kavga” olaylarının artan nüfusun da göz önüne alındığında son zamanlarda oldukça yaygınlaştığını belirterek, 2019 yılı 24 Mayıs tarihine kadar uyuşturucu suçlarında ise düşüş yaşanmasına rağmen artan nüfusa göre çok olduğunu değerlendirdi.

Özelikle ülkenin kanayan yarası haline gelen uyuşturucu konusunda mücadelenin devam edeceğinin altını çizen Manavoğlu, artış gösteren şiddet olayları konusunu şöyle ifade etti;

“Şiddet olaylarında gözle görülür bir artış söz konusu. Şiddet olayları anlık bir öfke patlaması olduğu için polis sonrası için önlem alınabilir, eylem yapılmadan bunun önlemi alınamaz. Planlı ve örgütlü bir olay değildir çünkü. Cinsel olaylarda bir artış söz konusu, suç profiline bakıldığında bir gerçek var ki ülkemizde ciddi bir nüfus artışı söz konusudur. 2009 yılından bu yana nüfusla beraber ülkedeki öğrenci sayısı da artış göstermekte. Geçiş kapı sayısının artması da ülkedeki yabancı sayısını artırdı. Polise düşen görev olayları en aza indirip suçluları adalete teslim etmek” dedi.

“İki tarafın da ciddi bir işbirliği yapması gerekmekte”

Diğer ülkelere oranla KKTC’de suç oranının daha düşük olduğunu, Kıbrıs’ın güneyinde kıyaslama yapıldığında daha az suç işlendiğini ifade eden Manavoğlu, insanların yaşadığı her yerde suçların oluşabileceğine değindi. Manavoğlu, “Faili meçhul olaylar ülkemizde azdır. Şuan için bir faili meçhul cinayetimiz var Ocak ayında Ercan Havaalanı yakınlarında bulunan Vietnamlı kadın cesedi ile ilgili onunda yakın zamanda çözüleceğini tahmin ediyorum” dedi.

Kıbrıs’ın güneyi ile suçlar konusunda karşılıklı bir iş birliğinin şart olduğuna vurgu yapan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, karşılıklı iade beklentisine değindi.

“Hiçbir suçlu barındırılmamalı, ne kuzeyde ne de güneyde …”

“Şuan bilgi değişim ofisi aracılığı ile Kıbrıs’ın güneyinden 32 aranan kişinin iadesini talep ettik bunların arasında cinayet işleyende var. Aynı şekilde onların talep ettiği bir iki kişi ile ilgili hamlede bulunup yakın zamanda teslim ettiklerimiz var…”

Kıbrıs’ın güneyi ile ilgili iş birliği olmamasının ciddi sıkıntılar doğurduğunu kaydeden Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, işlenen suçlarla ilgili iki tarafında iş birliği içinde olması gerektiğine işaret etti.

Manavoğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Hangi ülkede olursa olsun hiçbir suçlu kaçtığı ve sığındığı yerde barındırılmamalıdır. Bunun yolunu açarsak ne yazık, hem kuzey hem güneyin suç cenneti olması kaçınılmazdır. Bir an önce bunu önlemek gerekir, ara bölgede açılan ofis daha faal çalışması gerektiği inancındayım. Şuan bilgi değişim ofisi aracılığı ile Kıbrıs’ın güneyinden 32 aranan kişinin iadesini talep ettik bunların arasında cinayet işleyen de var. Aynı şekilde onların talep ettiği bir iki kişi ile ilgili hamlede bulunup yakın zamanda teslim ettiklerimiz var. Kıbrıs’ın güneyinde Hintli biri ‘adam öldürme’ suçundan aranıyordu ve biz onu iade ettik. Karşılığını bekledik ancak hiçbir karşılık alamadık. İki tarafın da suçlar karşısında iş birliği yapması gerekmektedir. Karşılıklı bir şeyler yapılmadığı sürece iki tarafta daha ciddi sıkıntılara daha kötü sonuçlara gidebiliyor ne yazık.”

Kent Güvenlik sistemi Lefkoşa ve Girne’de devreye giriyor…

“Polise yetki verilmeli”

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, ülkedeki suçları önlemenin polisin en büyük hedefi olduğunu ancak bazı yetkilerin polise verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Polisteki teknik cihazların geliştirilmesi gerektiğine de dikkati çeken Manavoğlu, “Şuan da bizim elimizdeki yetkiler ve teknik donanım sadece suç işledikten sonra vardır. Suç işlemeden önce ne yasal bir yetkimiz ne de bir olanağımız vardır. Yasal yetki olmadığı için teknik olanaklarımız da ne yazık ki yok. Devriye ile ne yazık ki ülkemizde suçlar önlenemiyor ve her sokağa bir polis koyacak gücümüz yok. Yasal düzenleme ve teknik teçhizat alınması gerek. 2007 yılından bu yana üzerinde özellikle durduğumuz Kent Güvenlik sistemlerinin kurulması ile ilgilidir. Ülkede Kent Güvenlik Sistemi olmuş olsaydı, Lefkoşa’da Mart ayında yaşanan Gökhan Naim cinayetinde adamların kaçma şansı olmayacaktı. En fazla bir saat içinde bulunacaklardı. Suç önlemede Kent Güvenlik Sisteminin faktörü çok büyüktür. Suç işlemeye meyilli herkes, bu güvenlik sistemi sayesinde tedirgin olacak ve bu suçları işlemekten kaçınacağına inanıyorum. Kent Güvenlik Sistemi için, hızlıca harekete geçildi ve ekipler Türkiye’den geldi. Tüm işlemler tamamlandı binanın onarımı Polis Genel Müdürlüğü içerisinde. Bu güvenlik sisteminin hayata geçirilmesi ile beraber suçlarda ciddi bir düşüş yaşanacağı inancındayım. İşlenen suçlarda kısa sürede bu sistem sayesinde zanlıları tespit edecek güçte. Kent Güvenlik Sistemi için ilk hedefimiz Lefkoşa ve Girne’de olmasıdır. Diğer ilçelerde de olacak, ihtiyaç duyulan diğer yasaların da bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir” dedi.

Manavoğlu: Bilişim yasası hala yok

Polis’te teknik takip yasasının hala olmadığını kaydeden Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, uyuşturucu da mücadele için kontrollü teslimat yasasının geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bütün demokratik ülkelerde bu yasaların mevcut olduğuna tek olmayan ülkenin Kıbrıs’ın kuzeyi olduğuna değinen Manavoğlu, bu yasalara öncelik verilmesi gerektiğine dikkati çekerek suçların başka türlü önüne geçilemeyeceğini belirtti.

Bilişim yasasının ülkede hala olmadığını kaydeden Manavoğlu, birçok suçun internet üzerinden işlendiğini belirterek, “Mali suçlar, kişiye hakaret suçları bunların hepsi internet üzerinden işleniyor. Alt yapısı olduğu halde hala bilişim yasası yok, bu suçlarla ilgili eğitilmiş polislerimiz kadromuzda mevcut ancak bu çağda hala bilişim yasamız hayata geçirilmedi. Posta ile kişinin adına uyuşturucu paket veya zarfla geliyor, polisin en fazla yaptığı kişiyi olay yerinde suçüstü yakalamak ama paketin kime ulaştırılacağına gidemiyoruz çünkü takip yasamız yok. Girne de geçtiğimiz hafta yaşanan kurşunlama olayı, failler aldıkları kayıtsız bir telefon hattını kullandı konuşmaları yaptı ve kartı iptal etti. Kayıtsız satılan telefon hatları ile ilgili tasarı hazırlanıp meclisin alt komitesinde görüşülmekte.

Bilişim suçları şuan mecliste, polis birçok koruma görevi yapıyor Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve yurt dışından gelenlere bununla da ilgili hala bir yasa mevcut değildir. Polisin birçok beklediği yasa hala mecliste ve bu geçmeyen yasalar polisin elini kolunu bağlıyor” dedi.

“Mecliste bekleyen yasalar hayata geçirilmeli”

Polisiye tedbirler hususunda yasada herhangi bir düzenleme bulunmadığını kaydeden Manavoğlu, dünyada birçok ülkede uyuşturucu kaçakçılığı, organize suçlar, kriminal suçlarla mücadele amaçlı çıkarılan birçok yasanın KKTC’de halen geçmediğine dikkati çekti. Bir takım özel yasal düzenlemeler yapılması gerektiğine vurgu yapan Manavoğlu, “Bilişim yasa tasarısı Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, teknik araçlarla izleme yasa tasarısı, polis tarafından kullanılan muhbirin ödüllendirilmesi, kontrollü teslimat yasasının henüz yasallaşmaması çok büyük eksikliktir dedi.

“Geçiş Kapılarından günde 10 ile 13 bin arasında yabancı geçişi var”

Suçların önlenmesi için daha hızlı hareket edilmesi, bekleyen yasaların hızlıca hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Manavoğlu, ülkede ciddi artış gösteren yabancıların olduğunu, bunların içinde sadece öğrencilerin olmadığını her gün geçiş kapılarından günde 10 ile 13 bin ararsında yabancının ülkeye giriş yaptığına dikkati çekti.

Manavoğlu üniversitelerle iş birliğine değindi

YENİDÜZEN’e birçok konuda önemli bilgiler veren Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, ülkede suça karışan öğrenci sayısının da artan nüfusun getirisi olduğuna işaret etti. Önlemlerle ilgili her yıl üniversiteler açılırken, tüm kurumlarla Eğitim, İçişleri, Sağlık Bakanlığı ve rektörlerle Genel Müdürlükte toplantı yapıldığını ifade eden Manavoğlu, toplantılarda güvenlik politikalarının belirlendiğini söyledi.

Okullarda öğrencilere her yıl ülkede nelerin suç olduğuna yönelik seminerler de düzenlendiğini kaydeden Süleyman Manavoğlu, İçişleri Bakanlığının uygulamaya koyduğu yeni kayıt takip sistemi sayesinde öğrencilerin takip edildiğini üniversitelerinde birçok önlem aldığını kaydetti.

“Kimsenin ülkeye girmesini engelleyemeyiz”

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, ülkeye giriş çıkışları değerlendirdi.

Kişinin kimlik veya pasaportla ülkeye girişinin engellenemeyeceğini ifade eden Manavoğlu, kimlikle girişlerde suçu engelleyemediklerini şöyle açıkladı; “Kimlikle girişleri kaldırsak da suçu azaltamayız. Gelen kişi muhaceret polisine kimliğini, kalacağı yeri, dönüş biletini ibraz edince kişinin ülkeye girişine engel olamayız. Kişi suç işleyecekse bunu pasaportu ile de yapabilir “ dedi.

Kadrolu polis sayısı bin 947

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde ciddi bir personel sıkıntısı olduğuna vurgu yapan Manavoğlu, personel eksikliğinin ciddi bir sıkıntı olduğunu mevcut kadrolu polis sayısının 10 yıl önce 2 bin 200 olduğunun altını çizerken 2019 itibarı ile bu sayının bin 947 olduğuna ve yıl içinde 45 polisin emekliye çıkacağını kaydetti.

Nüfusun arttığını, trafikte araç sayısının mevcut kapasitenin yüzde yüzüne ulaştığına işaret eden Manavoğlu, bir şeylerin hızla artış gösterdiğini polis sayısının ise azaldığını kaydetti. İki geçiş kapısının daha açıldığını bu kapılarda hizmet vermek üzere 20 personelin dâhil edildiğini ifade eden Manavoğlu, “ 27 personel devlet kurumlarına giderek işten ayrıldı. Hükümet nezdinde personel eksikliği ile ilgili defalarca görüşmeler yaptık, sürekli yazılar yazdım. Bizzat konu ile ilgili dönemin başbakanı ile görüştüm ve son dönemlerde polis alımı için yetki verilmesine rağmen uzun bir süre personel alınmadığı için arayı kapatamadık. 26 itfaiye personeli aldık, polis için bir an önce bir politika belirlenmeli, personel eksikliği bizim için ciddi bir sıkıntıdır.”

Manavoğlu: Olayların erken sonuçlanması için Adli Tıp çok önemli

Ülkede Adli Tıp Kurumu’nun olmamasına da işaret eden Süleyman Manavoğlu, eksikliğinin büyük sıkıntı olduğuna değindi. Türkiye’nin yardımcı olduğuna da değinen Manavoğlu, ülkede olması gereken bir kurum olduğunu belirtti.

Meselenin meydana çıkarılması, mahkemeye gitmesi, Adli Tıp olmaması nedneiyle ciddi bir sıkıntı olduğunu söyleyen Manavoğlu, “ elimizde birçok olay var, özellikle ani ve gayri tabi ölümlerde Adli Tıp’tan rapor alınmayınca savcılığa gönderemiyoruz. Mahkemeye sunamıyoruz. Her ölüm ile ilgili şüpheli olsun veya olmasın dosya hazırlanır ve savcılığa gönderilir. Adli Tıp Kurumu olmadığı için bu raporların gelmesi yıllar oluyor. Polisin birçok uzmanlık dalı var, Olay Yeri İnceleme, İz İnceleme, Data İnceleme, Görüntü Uzmanı, Balistik Uzmanı dâhil 50 ayrı uzmanımız var ancak Adli Tıp Birimi yok. Olayların çözülmesinde uzmanlıkların ve Adli Tıp’ın çok büyük etkisi vardır” dedi.

Akdoğan cinayetini örnek gösterdi

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Adli Tıp’ın öneminin 2015 yılında Girne’de yaşanan Akile Akdoğan olayı ile bir kez daha gündeme geldiğini anımsatarak, yaşanan bir intihar olayının daha dikkatli ve titiz bir çalışma sonucu olayın cinayet olduğunun ortaya çıkarılmasında Adli Tıp’ın büyük rol oynadığına değindi.

Manavoğlu: İnsan gücümüz de, teknik gücümüz de eksik

Basın yayın kuruluşlarının özellikle trafik konusunda yaptığı yayımların etkili olduğunu kaydeden Manavoğlu, hükümetinde bu yönde büyük rol üstlendiğini ancak yollardaki alt yapı eksikliğinin bir yerde kazaların kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Sürücülerin, seyir halindeyken telefonla konuşmaması gerektiğini kaydeden Manavoğlu, basına haftalık polis trafik raporlarının verildiğini her operasyonda en az 300/400 aracın kontrolden geçtiğini kaydetti.

Teknik donanımlarla trafik suçlarının azalacağına işaret eden Manavoğlu, devreye giren yeni kameranın da bu konuda etkili olacağını kaydetti.

Bu çağda insan gücü ile yapılacakların sınırlı olduğuna da değinen Manavoğlu, “İnsan gücümüzde teknik donanımımız da eksik” sözlerini kullandı.

Her yıl 300/400 polis eğitimden geçiyor

Polis Okulu’nun 12 ay açık olduğunu belirten Manavoğlu, polisin kendini geliştirmek için gerek kurumlar arası gerekse kendi içinde sürekli eğitim verdiklerini belirtti.

Eğitimler için üniversitelerden sürekli destek aldıklarını kaydeden Manavoğlu, “Özellikle iletişim konusunda stresle ilgili hocalar eğitim vermekte. Yurt dışında yılda 30-45 personelim eğitime gidiyor, Türkiye den de buraya eğitim için gelen var. Hizmet içi birçok eğitim veriyoruz. Sık ve oldukça fazla eğitim veren tek kurumdur Polis Genel Müdürlüğü. Yılda 300 ve 400 arası polis eğitimden geçiyor.”

Havaların ısınması ile yangınların bir hafta gibi kısa bir sürede ciddi bir başlangıç yaptığına dikkati çeken Manavoğlu, yangınlara karşı halkı uyardı:

“Yangınlara karşı dikkatli olalım”

Havaların ısınması ile birlikte ihbarların da arttığını kaydeden Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, 1 hafta gibi kısa bir sürede 5-6 yerde yangınlar çıktığını ihbarların da arttığını kaydetti. Özellikle sigara konusunda halkın daha duyarlı ve bilinçli davranması gerektiğini de belirten Manavoğlu, halkın daha duyarlı olması konusunda çağrı yaptı.

İtfaiye araçlarının da yeterli olmadığına özellikle ‘ merdivenli araç ‘ konusunda yaşanan eksikliğe değinen Manavoğlu, merdivenli aracın bir Lefkoşa ve Mağusa’da olduğunu yüksek katlı binaların bulunduğu Girne ise olmadığına dikkati çekti. Yükselen inşaatlar karşısında, merdivenli aracın mutlaka Girne’de de olması hususunda önem gösterilmesi gerektiğini kaydeden Manavoğlu, olası bir yangın durumunda Lefkoşa’dan çıkan merdivenli aracın Girne’ye ağır ve yavaş bir araç olduğu için 1 saatte ulaştığını söyledi. Maliyetinin oldukça yüksek bir araç olduğunu kaydeden Manavoğlu, itfaiye araçlarının yıprandığını ve değişmesi gerektiğini belirtti.

“Bazı projelerin polisin verimliliğini arttırmak için hayata geçirilmesi bekleniyor”

Polisin uzun süreli çalışma saatlerine de değinen Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, huzur operasyonlarında görev yapan polislerin yanı sıra ek görevlere çağrılan polislerinde saatlerinin düşünüldüğünde yıprandıklarına değindi. 24 saat çalışan bir polis mensubunun görevden çıkmadan başka ek bir göreve çağrılmasının büyük sıkıntı yarattığının altını çizen Manavoğlu, “Polis teşkilatına ayrı görevlerde ayrı polis eğitip koymayı hedefliyoruz. Bu polisimizi biraz da olsa verimli hale getirecek düşüncesindeyim. Bazı proje ve hedeflerimiz var. Teşkilata Mali Polisi, Kadına Şiddet Birimini, kattık, özellikle Kadına Şiddet Birim Şubesinde son 5 ayda 400 den fazla kişiye hizmet verdik bu çok güzel oldu.”

“Çekilen fotoğraflar özel hayatın gizliliğini ihlal ediyor”

Polis operasyonlarında basınla birlikte çalışılmasında memnuniyet duyduklarını dile getiren Manavoğlu, operasyonlar sırasında kişilerin görüntülenmesinin yanı sıra özellikle trafik kontrollerinde çekilen araç içi fotoğrafların yanı sıra yatı evlerine düzenlenen operasyonlarda yatan kişilerin basına yansımasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini kaydetti.

Olay yerlerinde basının daha hassas davranarak, polisi zora koymayacak şekilde görevini yapmasının memnuniyet verici olduğunu da belirten Manavoğlu, basında yayımlanan bazı haberlere de değindi.

Özellikle ülkede infiale neden olan bir çok olayın polis bilgisi dışında bilgilerle yayımlanmasının hem soruşturmayı etkilediğini hem de kaosa neden olduğunu kaydeden Manavoğlu, “Basında yazılanlar her zaman çok etkilidir. Polis dışında verilen bilgiler yayımlanmamalı. Bazı yazılanlar tamamen gerçek dışıdır ve basında çıkan her haberle ilgili soruşturma yapmak zorundayız. Bazı detayların soruşturma aşamasında yazılıp yayımlanması polisin işini güçlendirmekte. Ölümlü kazalarda isimlerin sosyal medya ve sms yolu ile zikredilmesi çok hoş olmayan durumlardan biridir. Bu tarz acı olaylarda bir çok aile ne yazık ki yakının kaybettiğini ya sosyal medya ya da sms yolu ile atılan mesajlarla öğrenmekte. Bu kişide derin izler bırakıyor” dedi.

Polisin emeklilik yasası

Polisin emekliliği ile ilgili kısa bir değerlendirme yapan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, emeklilik konusunda daha önce Mecliste yapılan görüşmelerde görüşlerini bildirdiklerini, polisin haklı emeklilik yasasına onay verdiklerini kaydetti.

Emeklilik konusunu siyasi iradenin belirleyeceğini kaydeden Manavoğlu, mali olanlakların da değerlendirildiği yasa ile ilgili polise gereken desteği verdiklerini belirtti.

Yeni Polis Okulu için Müjde

Yeniceköy’de senelerdir hizmet veren Polis Okulu’nun iki aya kadar Yenikent bölgesinde 150 kişilik yeni Polis Okulu ile hizmete gireceğine işaret eden Manavoğlu, “Yeni Polis Okulu 150 kişiye hizmet verecek şekilde tasarlandı. Okulun hemen yanında karakol mevcut olacak, her şeyi tamamlandı. 1 Milyon TL geriye kalan işlerin yapımı için bütçeye aktarılmıştı ancak Mali Protokolün imzalanması halinde kullanma yetkimiz olacak. Yeniceköy’de hizmet veren Polis Okulunu ise Sağlık Bakanlığı talep etmişti. 2 ay kadar bir süre içinde yeni yerimize geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

İstatistik Şube ve Çocuk Suçlular ile ilgili ayrı birim

Dört yıldır görevini başarı ile yürüten, ülkede birçok kriminal olayın aydınlatılmasında önemli rol üstlenen Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, görevlerinin içinde önemli olan Çocuk Suçlular ile ilgili ayrı bir şube açmayı tasarladıklarını, personelin arttırılması durumunda bu tasarıyı hemen hayata geçireceğini açıkladı.

Ülkedeki suçların istatistiklerini bölgelere göre tutacak olan istatistik biriminin de yakında hizmete gireceğini duyuran Manavoğlu, bununla ilgili eğitimlerin devam ettiğini, bu birimin çok önemli olduğunu ilk kez YENİDÜZEN aracılığı ile duyurdu.

İstatistik Biriminde suçların analizinin yanı sıra, suçların çeşidinin özellikle kimler tarafından işlendiğine dair profil çıkarılacağını da ifade eden Manavoğlu, polisin bu istatistikler doğrultusunda tedbirler alarak suçları önleyebileceğini kaydetti.