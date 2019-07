Sevgül Uludağ'ın Nobel Barış Ödülü adaylığına destek sürüyor

Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Laboratuvarı, üç dilde yayımladığı basın bildirsiyle araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü adaylığına destek belirtti.

Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal Psikoloji Genetiği Laboratuvarı, araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiş olmasına koşulsuz destek veriyor.

Laboratuvarın araştırma projeleri aracılığıyla, özellikle de göçmenlik ve bölünmüş toplumlar çerçevesinde değişim, iletişim ve kişiler arası temasların altında yatan sosyo-psikolojik süreçleri anlamaya çalışmaktayız. Bunun nihai amacı, sosyal adalet ve barışa yardımcı olacak süreçleri tanımlamak ve bilimsel geçerliliklerini ortaya koymaktır.

Bilimin etkili olabilmesi için pratikle buluşması gerekir. O nedenle, bilim insanları, uygulama alanında çalışanların, sosyal değişim yaratmak amacıyla gerçek deneyimlerle ve daha iyi bir gelecek için kişisel vizyonla ortaya koydukları önemli çabalarını tanımak zorundadır.

Sevgül Uludağ’ın adaylığını destekliyoruz ve barış ve eşitlik ilkelerine yönelik olarak Kıbrıs’ta yürütmüş olduğu gönüllü, insancıl ve tabandaki çalışmalarının değerini tanıyoruz – onun araştırmacı bir gazeteci olarak gerçeğe bağlılığının ve korkusuzca bunları yazmasının değerini de tanıyoruz.

Sevgül Uludağ tüm bunları kendi can güvenliği ve iyiliğine yönelik tehditlere rağmen gerçekleştirmiştir.

Sevgül Uludağ’ın adaylığı, tüm Kıbrıslılar için bir onurdur.

Sevgül’ün yaptığı işi ve vizyonunu destekliyoruz. Kıbrıs toplumunda Sevgül gibi bir “rol model” olmasından gurur duyuyoruz – onun rehberi adalet ve eşitlik prensipleridir ve aktif olarak toplumsal değişim için çaba gösterip bunu gerçekleştirmektedir.

Sevgül Uludağ’a Nobel Barış Ödülü’nün verilmesi, yalnızca onun çabalarına yönelik bir ödül olmayacak, aynı zamanda adada barış, işbirliği ve yeniden birleşme yönünde çok güçlü bir mesaj verecektir.

Στήριξη από το Εργαστήρι Γενετικής Κοινωνικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου για την υποψηφιότητα της Sevgul Uludag για το Βραβείο Νομπέλ Ειρήνης

Το Εργαστήρι Γενετικής Κοινωνικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανεπιφύλακτα στηρίζουν την υποψηφιότητα της διερευνητικής δημοσιογράφου, Sevgul Uludag, για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Μέσα από τα ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Γενετικής Κοινωνικής Ψυχολογίας αναζητούμε την καλύτερη κατανόηση των ψυχό-κοινωνικών διαδικασιών που διέπουν την κοινωνική αλλαγή με απώτερο στόχο τον εντοπισμό και την επιστημονική τεκμηρίωση των διαδικασιών που συντείνουν στην κοινωνική δικαιοσύνη και ειρήνη.

Ως ακαδημαϊκοί αναγνωρίζουμε τη σημαντικότητα της πρακτικής δουλειάς που κάνουν οι άνθρωποι της κοινωνίας των πολιτών, για να επιφέρουν την κοινωνική αλλαγή, με ώθηση το προσωπικό όραμα για ένα καλύτερο μέλλον. Χωρίς το πάθος των ανθρώπων όπως τη Sevgul Uludag, η επιστήμη από μόνη της δεν είναι τόσο αποτελεσματική.

Στηρίζουμε την υποψηφιότητα της Sevgul Uludag, η οποία αποτελεί φόρο τιμής για όλους τους Κύπριους. Αναγνωρίζουμε την αξία της εθελοντικής, ανθρωπιστικής, έμπρακτης δουλειάς που κάνει στην Κύπρο, καθοδηγούμενη από τις αρχές της ειρήνης και ισότητας, στο ρόλο της ως ερευνητική δημοσιογράφος για να αποκαλύψει την αλήθεια και να αναγνωριστεί η τραγωδία της απώλειας των αγαπημένων ανθρώπων κατά περιόδους συγκρούσεων και πόλεμων στην Κύπρο.

Η Sevgul Uludag τα έκανε όλα αυτά παρά τις απειλές εναντίον της ασφάλειας, ακεραιότητας και ευημερίας της. Πιστεύουμε πως η απονομή του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Sevgul Uludag δεν αποτελεί μόνο μια επιβράβευση για τις προσπάθειες της, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα για την ειρήνη, συνεργασία και επανένωση του νησιού μας.

The Genetic Social Psychology Laboratory at the University of Cyprus supports Sevgul Uludag’s nomination for the Nobel Peace Prize

The Genetic Social Psychology Lab at the Department of Psychology, University of Cyprus, unreservedly supports the nomination of investigative journalist Sevgul Uludag for the Nobel Peace Prize.

Through the Lab’s research projects we seek to understand the social-psychological processes involved in intergroup relations between the two communities in Cyprus, transitional justice and issues of social justice and inequality in its broader sense.

As academics we recognize the important work activists and practitioners undertake in creating social change that is driven by vision for a better future and sustainable peace. Without the passion of people like Sevgul Uludag who drive change throughout human history, science alone can not achieve much.

We strongly support Sevgul Uludag’s candidacy, which honors all Cypriots and we recognize the value of the voluntary, humanitarian and grassroots work she has conducted in Cyprus towards the principles of peace and equality, as well as her dedication to the truth and fearless reporting in her role of investigative journalist towards unearthing the tragedy of the loss of loved ones during periods of conflict and war in Cyprus.

Sevgul Uludag did all of this despite threats to her safety, security and wellbeing. We believe that awarding the Nobel Peace Prize to Sevgul Uludag will not only be a reward for her efforts, but will also send a very strong message for peace, cooperation and reunification of our island.

Δρ Χάρης Ψάλτης/Dr Charis Psaltis,

Διευθυντης Εργαστηρίου/Lab Director/ Laboratuvar Müdürü

Δρ Ειρήνη Καδιανάκη/Dr Irini Kadianaki,

Διευθύντρια Εργαστηρίου/Lab Director/ Laboratuvar Müdürü

Δρ Δώρα Γεωργίου/Dr Dora Georgiou,

Μεταδιδακτορική Συνεργάτρια/Postdoctoral Research Fellow/ Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi