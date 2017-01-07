Serhan ve Uğur’da işlem tamam!

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, önceki günlerde anlaşmaya vardığı Uğur Naci Gök ve Serhan Önet’e bugün imza attırdı. Oyuncuları önce idmana sonra da Kıbrıs Türk Federasyonu Binası’na götüren Küçük Kaymaklı oyuncuları resmen renklerine bağladı. İdmanı izlemek için katılan iki başarılı oyuncu, mutlu bir şekilde antrenmanı takip etti.

Mertdin: “Başarılı olmak için çalışıyoruz”

Küçük Kaymaklı teknik direktörü Muharrem Mertdin, YENİDÜZEN’e konuştu. Başarılı ve kaliteli oyuncular aldıklarını söyleyen Mertdin, bu devre herkesin Kaymaklı’yı konuşacağını ifade etti. Hedeflerinin bu transferlerle birlikte daha yükseğe çıktığını aktaran deneyimli teknik adam, lig’de gelebilecekleri en üst yere, kupada ise kupayı kazanmayı hedeflendiklerini dile getirdi. Mertdin, transfer çalışmalarının devam ettiğini önümüzdeki günlerde anlaşmaya varılan diğer oyunculara da imza attıracaklarını sözlerine ekledi.