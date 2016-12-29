Serbest Hekimler’den teşekkür ziyareti

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, “sağlıkta yasa dışı ikinci iş” davasının tamamlanması ile birlikte, yargı sürecinde gösterdiği hassasiyetten dolayı YENİDÜZEN gazetesine teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. H. İlker İpekdal, dün United Medya Grup tesislerine gelerek, YENİDÜZEN Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı ile bir süre görüştü.

Dr. Gardiyanoğlu, çok zor ve yıpratıcı bir sürecin ardından, tüm ülkeyi etkileyecek önemli bir kararın arifesinde olduklarını söyledi.

“Hem yeni yılınızı kutlamak hem de yargı sürecinde halkın doğru bilgilendirilmesi için gösterdiğiniz duyarlılığa teşekkür etmek istedik” diyen Dr. Gardiyanoğlu, YENİDÜZEN’in bu süreçte önemli bir gazetecilik duruşu sergilediğini belirtti.

Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı da “kamuda ikinci iş” meselesinin toplumda çok ciddi bir haksız rekabet ve adaletsizlik yarattığına inandığını belirterek, “Yargının kararı, sadece sağlık camiasını değil ülkedeki tüm alanları etkileyecektir. Umarım gelinen bu aşama, hem yurttaşların ücretsiz ve tam gün sağlık hakkı, hem de kamu ya da özel tüm hekimlerin haklarının ileri taşımasında etken olur” dedi.