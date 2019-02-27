Seral Sökmen: Seyahat olmazsa olmaz
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Güzellik Uzmanı ve Usta Öğretici)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Karalı
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Seramik sanatçısı
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim işim işim
Kayıtsız kalamadığım şey… Yalancılık
En büyük pişmanlığım… Hep yoğun çalıştım ve bu yüzden çocuklarımla gereken zamanı ayıramadım
En büyük sevincim… Mesleğimde geldiğim nokta
Hayatımın dönüm noktası… Babamı kaybettiğim gün
Beni en çok etkileyen yazar… Wilbur Smith
Başucumdaki kitap… Yeniden Başlamanın Gizemli Gücü (Nuray Sayarı)
En keyif aldığım müzik… Her türlü müzikleri severim ama nostalji müzikleri biraz daha ağır basıyor.
En son izlediğim film… İlk Eşler Kulübü (The first Wives Club)
Kendim için son aldığım şey… Kazak
Dolabımdaki en gereksiz şey… Giymediğim halde tuttuğum kalın kazaklar
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Çikolata
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnsanlara fazla güvenmek
Kendimde beğendiğim özellik… Her işte, her şeyde titiz davranmam
Olmasa da olur… Kendilerini farklı gösteren aslında hiç de öyle olmayan insanlar
Olmazsa olmaz… Ailem ve tabii ki seyahat
En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası
Hayalimdeki dünya… Huzurun, mutluluğun, yeşilin ve gerçek sevgilerin olduğu, üzüntülerin de olmadığı bir DÜNYA
Aşk benim için… Olmazsa olmaz
Onunla çok tanışmayı isterdim… Soyağacımın en tepesindeki insanla?
Görmek istediğim yer… Uzak Doğu, Çin Seddi
Mutlaka yapmak istediğim… Karavanla Dünya’yı gezmek
Son olarak söylemek istediklerim… Enerjimi düşürmeyen, enerjisi düşmeyen, her zaman pozitif düşünen, yapmak istemediklerimi yapmadığım, mutlu ve bol kahkahalı bir HAYAT