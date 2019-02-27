Seral Sökmen: Seyahat olmazsa olmaz

(Güzellik Uzmanı ve Usta Öğretici)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Karalı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Seramik sanatçısı

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… İşim işim işim

Kayıtsız kalamadığım şey… Yalancılık

En büyük pişmanlığım… Hep yoğun çalıştım ve bu yüzden çocuklarımla gereken zamanı ayıramadım

En büyük sevincim… Mesleğimde geldiğim nokta

Hayatımın dönüm noktası… Babamı kaybettiğim gün

Beni en çok etkileyen yazar… Wilbur Smith

Başucumdaki kitap… Yeniden Başlamanın Gizemli Gücü (Nuray Sayarı)

En keyif aldığım müzik… Her türlü müzikleri severim ama nostalji müzikleri biraz daha ağır basıyor.

En son izlediğim film… İlk Eşler Kulübü (The first Wives Club)

Kendim için son aldığım şey… Kazak

Dolabımdaki en gereksiz şey… Giymediğim halde tuttuğum kalın kazaklar

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Çikolata

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnsanlara fazla güvenmek

Kendimde beğendiğim özellik… Her işte, her şeyde titiz davranmam

Olmasa da olur… Kendilerini farklı gösteren aslında hiç de öyle olmayan insanlar

Olmazsa olmaz… Ailem ve tabii ki seyahat

En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası

Hayalimdeki dünya… Huzurun, mutluluğun, yeşilin ve gerçek sevgilerin olduğu, üzüntülerin de olmadığı bir DÜNYA

Aşk benim için… Olmazsa olmaz

Onunla çok tanışmayı isterdim… Soyağacımın en tepesindeki insanla?

Görmek istediğim yer… Uzak Doğu, Çin Seddi

Mutlaka yapmak istediğim… Karavanla Dünya’yı gezmek

Son olarak söylemek istediklerim… Enerjimi düşürmeyen, enerjisi düşmeyen, her zaman pozitif düşünen, yapmak istemediklerimi yapmadığım, mutlu ve bol kahkahalı bir HAYAT