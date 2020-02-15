Savcıya soruşturma

Devrim DEMİR

Aralık ayında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde kararı okunan ‘cinsel istismar’ ve ‘cinsel taciz’ davasında “adaletin tecelli etmesine müdahale ettiği” gerekçesi ile mahkeme emri ile hakkında soruşturma başlatılan Girne Kaza Mahkemesi’nde görevli Savcı Mustafa Atakara için Yüksel Savcılar Kurulu toplandı.

Başsavcı ve Yüksek Savcılar Kurulu Başkanı Behiç Öztürk ve üyeleri dün öğle saatlerinde Başsavcılıkta toplantı gerçekleştirdi.

YENİDÜZEN’e toplantı ile ilgili bilgi veren Öztürk, toplantıda herkesin görüşünün alındığını bu doğrultuda Savcı Mustafa Atakara için bir karar üretileceğini, kararın Pazartesi günü Başsavcılık tarafından açıklanacağını kaydetti.

Girne Ağır Ceza Mahkeme Heyeti, 19 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı kararında davada söz konusu müdahale edenler aleyhinde soruşturmanın ‘derhal’ başlatılarak 2 ay içinde dosyanın teslim edilmesine emir vermişti.

İstifa etmesi istendiği iddia edildi…

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgide, Savcı Mustafa Atakara’nın istifa etmesinin istendiği, ancak Atakara’nın bunu reddettiği öğrenildi. Bu bilgileri resmi kaynaklar doğrulamadı.

Atakara’nın alacağı karar doğrultusunda, Başsavcılığın hemen toplanıp karar alacağı ifade edildi.

Dava neydi?

Girne’de 2017 yılında apartman damına çıktığı esnada aynı apartmanda kalan iki küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile hakkında ‘cinsel taciz’, ‘cinsel istismar’ suçları getirilen 25 yaşındaki Uğur Türkmen, ‘eksik tahkikat ve çelişkili ifadeler’ nedeniyle 19 Aralık 2019 tarihinde beraat etti.

Girne Ağır Ceza Mahkeme heyeti, polisin eksik tahkikat yaptığını, sadece müştekilerin şikâyeti ile yola çıkarak çevre şahadeti ve kamera görüntülerinden yararlanmadığına dikkati çekmişti.

Kararı okuyan Yargıç Ozankaya, olay yerinde ağaçların büyük önem taşıdığını ancak keşiften iki gün önce kesildiklerine vurgu yaptı, adaletin tecelli etmesine müdahale edenler hakkında ‘derhal’ soruşturma başlatılmasına ve 2 ay içinde dosyanın teslim edilmesine emir verilmişti. Mahkeme ağaçların kesilmesine Savcı Atakara'nın neden olduğuna işaret etmişti.

Heyetin dava ile ilgili bulguları…

‘Polis eksik tahkikat yaptı’

Başkanlığını Füsun Cemaller’in yaptığı, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Ozankaya’dan oluşan Mahkeme Heyeti’nin baktığı davada, ‘cinsel taciz’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından yargılanan Uğur Türkmen’in kararını Yargıç Mine Ozankaya okudu.

Olayın 2017 yılında Girne’de meydana geldiğini anımsatan Ozankaya, Türkmen’in aynı apartmanda iki küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile şikâyet üzerine tutuklandığını kaydetti.

Sanık Türkmen’in aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini ve duruşma yapıldığını ifade eden Ozankaya, S.G ve C.H’nin mahkemede ayrı ayrı ifade verdiklerini belirtti.

Soruşturma memurunun da mahkemede duruşma aşamasında dinlendiğini kaydeden Ozankaya, tahkikatın önemli ölçüde zayıf kaldığını ifade etti.

Polisin detaylı bir soruşturma yapmadığını, sanığın evinde arama yapılmadığını, çevre şahadeti alınmadığı gibi, kamera görüntülerinin de incelenmediğine dikkati çeken Ozankaya, polisin eksik tahkikat yaptığına bulgu yaptıklarını söyledi.

Müştekilerin ifadeleri gerçeği yansıtmadı

Yargıç Mine Ozankaya, müştekilerin mahkemede dinletildiğini verdikleri şahadetin birbiri ile örtüşmediğini kaydetti.

Müştekilerin bir birlerini korumak için farklı ifadeler verdiklerini belirten Ozankaya, şahadetlerin büyük bir titizlikle incelendiğini ancak ifadelerin çelişkili olduğuna bulgu yaptıklarını belirtti.

Keşif yapılacak yerde ağaçlar kesildi, mahkeme soruşturma emri verdi

Kasım ayında olayın gerçekleştiği iddia edilen yerde mahkemenin keşif yapacağını anımsatan Ozankaya, keşiften iki gün önce dava için büyük önem arz eden ağaçların kesildiğini ifade etti.

Şikâyetçilerin olayın geçtiği apartman damında polisin hiçbir tahkikat yapmadığına da dikkati çeken Ozankaya, adaletin tecelli etmesine müdahale edenler hakkında ‘derhal’ soruşturma başlatılmasına emri verdi.

İşlendiği iddia edilen ‘cinsel istismar’ suçunun 6 yıla, ‘cinsel taciz’ suçunun ise 1 yıla kadar hapisliği olduğunu kaydeden Ozankaya, bu suçların küçük bir çocuğa işlenmesinin ciddi bir suç olduğuna vurgu yaptı.

Ozankaya, iddia makamının olguları ispatlayamadığına değinerek, sanık Uğur Türkmen’in yargılandığı davalardan beraat etmesine karar verdi.