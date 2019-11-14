Sahte vekalet davasında yeni gelişmeler

Devrim DEMİR

Girne’de Temmuz ayında patlak veren sahte evrak davasında tutuklu yargılanan M.E., M.U., ve S.Ö., bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Aynı olayla bağlantılı aranan ve aleyhlerinde tutuklama emri bulunan O.T. ve Ö.H.’nin ülkeye gelerek teslim olmasının ardından soruşturmanın seyri değişti.

12 Kasım tarihinde iki zanlı mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri alındı.

Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen M.E., M.U. ve S.Ö., için savcılık ek süre talep etti.

Savcı Emine Taşkın, davanın seyrinde yeni gelişmeler olduğunu, M.E. aleyhine 2 yeni dava daha dosyalandığını kaydetti.

Taşkın, her üç sanık için yeni davalar dosyalandığını davanın seyri acısından kısa bir süre daha talep etti.

Sanık avukatları gelişmelerden haberdar olduklarını, iki kişinin teslim olmasının kendileri için büyük önem arz ettiğini belirttiler. Savcılığın tutukluluk süresi talebine itiraz etmediklerini de kaydeden savunma avukatları kısa bir süre istedi.

Yargıç Meltem Dündar sanıkların davalarının başlayabilmesi için davayı 22 Kasım tarihine erteledi.

Yarın mahkemeye çıkacaklar

Sahte vekâlet davası ile ilgili aranan ve aleyhlerinde tutuklama emri bulunan O.T. ve Ö.H.’nin polise yeni itiraflarda bulundukları öğrenilirken, zanlıların ek süre talebi ile yeniden Girne’de yarın mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor..