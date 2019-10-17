Sahte kimlikle güneye geçmeye çalıştı

Ledra Palas geçiş noktasında dün saat 17.00 sıralarında M.D. (E-28), daha önce yurt dışından temin ettiği bir başkasına ait kimliği, Kıbrıs'ın güneyine geçmek maksadıyla görevli muhaceret memuruna vererek tedavüle sürdü.

Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi.