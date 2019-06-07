Sahte kimlikle giriş yaptı, tutuklandı

Ercan Havaalanı’nda ülkeye başkasına ait kimlikle giriş yapan 41 yaşındaki E.Ö tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Kozal Debreli, 5 Haziran’da ülkeye giriş yapan zanlı E.Ö’nün başkası adına olan kimlikle giriş yapmak istediği esnada tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Debreli, TC nüfus cüzdanının emare alındığını ve zanlı E.Ö’nün Almanya’ya gitmek için bu yolu seçtiğini beyan ettiğini söyledi.

Debreli, tahkikatın devam ettiğine vurgu yapıp, bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.