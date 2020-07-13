Şahali: “YYK’nın Türkiye’deki muhataplarıyla eşitlik ilkesiyle yeniden düzenlenmesine ihtiyaç var”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, YYK’nın bağımsız bir kurum olarak denetimden sorumlu olduğunu ve yaptırım hakkı olduğunu belirterek, radyo yayıncılığının gittikçe azaldığını ve ağırlıklı olarak TV yayıncılığı yapıldığını kaydetti.

2020 bütçesinin 2019’daki yayıncılıktan daha kaliteli olmasını sağlayacak düzeyde olmadığını ifade eden Şahali, Vakıflar İdaresi’nin YYK’dan farklı olarak, hükümetin kontrol ve sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

Vakıflar İdaresi’nin icraatlarından sorumlu olan hükümetin atılan adımlardan haberdar olmadığını iddia eden Şahali, Süt Endüstrisi Kurumu yetkililerinin hayvancıya “hayvanlarınızı kesin” çağrısı yaptığını hatırlatarak ”Bakanın vizyonu bu değilse, bu çağrıdan bi haberse görevden alsın bu kişileri” dedi.

Sağlık Bakanı’nın elinde bir tomar belgeyle epidemiyolojik rapor olduğu iddiasıyla dolandığını kaydeden Şahali, geçen hafta hazır olduğu iddia edilen raporun henüz cumhurbaşkanına ve kendilerine ulaşmadığını, bakanlık sitesinde yer almadığına işaret etti.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin toplantısının, raporun İngilizceye çevrilememesinden dolayı ertelendiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Şahali, “Rapor İngilizceye çevrilemediği için iki toplumlu toplantı da iptal edilmiş daha ne diyelim” dedi.

Meclis’in siyaset yeri olduğunu, sağlığın siyaseti olmaz diyenlerin de yanıldığını kaydeden Şahali, provoke edildikçe çalışan değil, görevi gereği çalışan kişilere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İçinden geçilen sürecin kolay olmadığını, kendilerinin de bu nedenle ilk günden beri yardım teklif ettiklerini hatırlatan Şahali, “Bu coğrafyada siyaset dingin insanların yapabileceği bir şey değil” dedi.

Şahali, hükümet yetkililerinin açıklama yapmadıkları konularda kendilerine konudan haberdarmış muamelesi yaptığını ya da ‘söylediler de anlaşılmadı’ imalarında bulunduğunu belirterek, Maliye Bakanlığı’nı harcama ve tahsilatlarını bakanlığın web sayfasından paylaşmaya çağırdı.

YYK’nın Türkiye’deki muhataplarıyla eşitlik ilkesiyle yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olunduğunu kaydeden Şahali, uyduya taşınan yayınların BRTK üzerinden uyduya çıkmasının RTÜK’e bağlı olduğu anlamına gelemeyeceğini savundu.

Şahali, “Kendi yayınlarımızı korurken, Türkiye’den yayın yapan TV’lerin reklamlarının da bizim ülkemizde kontrol edilmesine imkan verecek düzenlemelere ihtiyaç var” dedi. Şahali, son olarak YYK bütçesine oylarının da red olacağını söyledi.

Konuşmaların ve bütçenin kabul edilmesinin ardından meclisin bugünkü oturumu tamamlandı. Bir sonraki birleşim 23 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek