Şahali: Et ithalatının serbest bırakılması yönünde vizyon taşımıyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bakanlık olarak et ithalatının serbest bırakılması ile ilgili bir vizyon taşımadıklarını söyledi. Bakan Şahali, hükümette de bu doğrultuda bir yaklaşım bulunmadığını belirterek, “Ancak, özellikle tüketicinin ve üreticinin korunması, üretimin sürekliliği, tüketimin düzgün kılınması bağlamında konuyu ilgili paydaşlarla değerlendiriyoruz; çalışmamızı sürdürüyoruz” dedi

Bakan Şahali Başbakan Tufan Erhürman’ın, tüm kabine üyelerinin katılımıyla, düzenlediği basın toplantısına katılarak, basının sorularını yanıtladı

“Et ihtiyacı yok”

Bakan Şahali, et fiyatları ve ithal et konusu ile ilgili soru üzerine Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) sağladığı nüfus verilerine ve bakanlık bünyesinde tutulan hayvan kayıt sistemindeki sayılara bakıldığında, bir et ihtiyacının olmadığının ortaya çıkığını ifade etti. Bakan Şahali, bununla birlikte sınır ötesinden, sınırlarımız dahiline bir et trafiği de olduğunu, bunun reddedilemeyeceğini fakat söz konusu trafiğin önlenmesinin bakanlığın kapasitesi dışında olduğunu dile getirdi.

Bakan Şahali, kaçak olan etin, daha ziyade toplu tüketim mekanlarına yönlendirilmek üzere sınır hareketi içerisinde bulunduğunun söylenmekte olduğuna işaret ederek, “ şu anda toplu tüketim mekanlarında kullanılacak hammaddenin ithalatında herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na nitelikli et ithalatıyla ilgili herhangi bir başvuru da söz konusu değildir” dedi.

Hayvan üreticisinin maliyetleri ile ilgili de bilgi veren Bakan Şahali, “Hayvan üreticisinin maliyetlerini hesaba kattığınızda, an itibarıyla yaklaşık olarak küçükbaş etin fiyatı 27 TL’den, büyükbaşınki ise 15 TL’den satışa arz edilmektedir. Bu konuda perakende satış fiyatı hesaplamasında baz alınan 2.2 gibi bir katsayı vardır. Yani, küçük baş etin pazardaki satış fiyatını bulmak için kasaba maliyetinin 2.2 maliyeti ile çarpımından elde edilecek fiyat, genel olan fiyattır. Bunun, türlere göre farklılaşması da mümkündür. 27’yi 2.2 ile çarptığınız zaman küçükbaş için yaklaşık 55 TL veya büyükbaş açısından 35 TL’lik bir baz fiyat bulmuş olursunuz. Dolasıyla fiyatları değerlendirirken, Kuzey ve Güney arasında bu ortalama üzerinden, yani hayvancının satış fiyatlarıyla piyasadaki satış fiyatlarını bu şekilde değerlendirmekte fayda vardır” diye konuştu.

Bakan Erkut Şahali, Kıbrıs’tın güneyindeki pazar fiyatları ile ilgili de bir kıyaslama yapıldığını anımsatarak, sözlerini söyle sürdürdü:

“Güney Kıbrıs’taki pazarda, sadece yerli ve ithal et değil, aynı zamanda bizdeki iki çeşit olan etin dışındaki etlerin varlığı da bir vakadır. Oradaki fiyatlandırma, bu segmente bağlı olarak yapılan bir fiyatlandırmadır. O nedenle örneğin bizde pazarda kayda değer bir payı olmayan domuz etinin Güney Kıbrıs’ta kayda değer bir payı vardır ve et sektörünün fiyatlandırılmasında etkisi söz konusudur. Biz bakanlık olarak et ithalatının serbest bırakılması ile alakalı bir vizyon taşımıyoruz. Hükümette bu doğrultuda bir yaklaşım yoktur. Ancak, özellikle tüketicinin ve üreticinin korunması, üretimin sürekliliği, tüketimin düzgün kılınması bağlamında konuyu değerlendiriyoruz, çalışmamızı sürdürüyoruz”.

