Şahali, atamalar hakkında bilgi verdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bakanlığa yapılan atamaları duyurdu.

Şahali’nin paylaşımı şöyle:

“Her hükümet değişikliğiyle birlikte gündeme gelen üst kademe yöneticilerinin atanmasına ilişkin süreçten geçmekteyiz.

Bakanlığımızda da bazı atamalara imza attık. Konu hakkında birinci ağızdan bilgilendirme yapmayı doğru buluyorum.

Bakanlık müsteşarlığına MÜŞAVİR MÜSTEŞAR Ercan Sınay, Tarım Dairesi Müdürlüğü'ne MÜŞAVİR MÜDÜR Kuntay Vurana ve Özel Kalem Müdürlüğü' ne de KAMU GÖREVLİSİ OLMAYADIĞI İÇİN MÜŞAVİR OLMAYACAK Veçhi Cezaroglu atanmış ve bugünden başlayarak görevlerine başlamışlardır. Görevden alınanlar hali hazırda müşavir olup, herhangi bir ek menfaat elde etmemişlerdir.”