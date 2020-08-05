“Sağlıkta ek mesailer ödenmeye başlandı”

Sağlık çalışanları, bugün Ocak ayına dair olan ek mesailerini aldı.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, YENİDÜZEN’e açıklama yaparak, Şubat’a dair ek mesailerin de Pazartesiye kadar yatmasının beklendiğini, bunun için çalışma yapıldığını öğrendiğini aktardı.

Sendikaların Bayram öncesi ‘ek mesai çalışmama eylemi’ne değinen Özgöçmen, ek mesailerin ödenmeye başlanmasının Hükümetin sorumluluğu olduğunu, yapılması gerekenin yapıldığını dile getirdi.

Özgöçmen, “Bayramın ilk günü Başbakan söz vererek en kısa zamanda ödeme yapılacağını, bir aksaklık olduğunu söyleyerek özür diledi. Biz de eylemimizi kaldırmıştık. Şimdi ise tüm sağlık çalışanlarına ek mesai ödemeleri başladı. Mart ve Nisan aylarına yönelik ödemelerin de yapılacağını öğrendik” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzerine, sağlık çalışanlarının Ocak ayından beri ek mesailerinin ödenmemesi ve Temmuz sonu ödeneceği sözü tutulmaması üzerine, sendikalar eyleme gitmiş, hükümeti eleştirmişti.