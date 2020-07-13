Sağlık Bakanlığı “İngilizce tercümeyi” hazırlayamadı, toplantı ertelendi

Sağlık Bakanlığı, “KKTC’deki epidemiyolojik duruma ilişkin raporu”, hazırlayamadı, yarın yapılması planlanan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi toplantısı ileriki bir tarihe ertelendi. Bakanlığın “raporun İngilizce tercümesini henüz tamamlanmadığını” bildirdiğini açıklandı.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk üyeleri, yarın (14 Temmuz 2020) Kıbrıslı Rum muhataplarıyla gerçekleştirilmesi planlanan ve iki taraftaki epidemiyolojik durumun değerlendirileceği toplantı öncesinde bugün Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı, KKTC’deki epidemiyolojik duruma ilişkin raporu, İngilizceye tercümesi henüz tamamlanmadığından Komitenin Kıbrıslı Türk üyelerine ancak yarın ulaştırılabileceğini bildirdi. Bunun üzerine, Kıbrıslı Türk Komite üyeleri bahse konu raporu önce kendi aralarında değerlendirmeyi ve prosedür gereği iki toplumlu toplantı öncesinde Kıbrıslı Rum muhataplarıyla paylaşabilmeyi teminen, yarın gerçekleşmesi planlanan toplantının bir hafta ertelenmesi hususunda Kıbrıslı Rum muhataplarına öneri götürdü. Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, komite eş-başkanlarının toplantının birlikte belirlenecek bir tarihe ertelenmesi hususunda uzlaştıklarını belirtti.