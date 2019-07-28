Sağlık Bakanlığı: "2 hastanın bilinci kapalı"

Sağlık Bakanlığı, son 48 saate Batı Nil Virüsü şüphesiyle 1 kişinin hastaneye başvurduğunu açıkladı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören iki hastanın bilincinin kapalı, şüpheli 8 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bakanlık, hastaneye başvuran söz konusu hastanın kan örneklerinin Türkiye’ye gönderildiğini de aktardı.

Yapılan açıklamada Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin önceki gün ve dün Lefkoşa, İskele, Değirmenlik, Dikmen ve Mağusa belediye başkanları ile de ayrı ayrı görüşmeler yaptığı, karşılıklı işbirliği konusunda kararlılıkların ortaya konulduğu ifade edildi.

Yapılan açıklama şöyle: Sağlık Bakanlığı Batı Nil Virüsü ile ilgili denetim ve kontrol çalışmalarını son hız sürdürmektedir. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, önceki gün ve dün Lefkoşa, İskele, Değirmenlik, Dikmen ve Gazimağusa belediye başkanları ile de ayrı ayrı görüşmeler yapmış, karşılıklı işbirliği konusunda kararlılıklarını ortaya koymuştur. Son 48 saat içinde Batı Nil Virüs şüphesi ile devlet hastanelerimize sadece 1 kişi başvurmuş ve onun da genel durumu iyi olmakla birlikte, kan örnekleri Türkiye’ye gönderilmiştir. Batı Nil Virüsü teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören iki hastanın bilinci kapalı olup, şüpheli görülen ve gözetim altında tutulan sekiz kişinin ise genel durumları iyidir. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, tedavi aldıkları günden itibaren hastaları yerinde ziyaret ederek, hem durumları hakkında bilgi almaktadır. Bakan Pilli tüm hastaları cil şifalar dilemiştir.