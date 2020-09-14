“Sağlığı da, ekonomiyi de batırdınız”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Önerisi ile konulan yasaklara uymayanlara yönelik yaptırımların düzenlendiğine işaret etti, 6 yıldır devam eden bu mücadelede yasa değişikliğinin bugün fark edilmesini eleştirdi.

Uzmanlar ve muhalefet tarafından defalarca uyarılar yapılmasına karşın Hükümet’in hep geriden geldiğine değinen Erhürman, “Size 6 ay önce de uyarılar yapıldı, sarsıntılara hazırlıklı olalım. Sadece iyi senaryoyu çalışmayalım, hangi durumda hangi planı devreye koyacağımızı bilelim. Biz de muhalefet olarak gelelim çalışalım. Pandemi Hastanesi’ne sahip olarak bu yeni dalgaya girelim dedik. Bu yaşananları herkes öngördü, bir tek hükümet ön görmedi” şeklinde konuştu.

Sıkıntıyı çekenin sahada çalışan sağlık çalışanları olduğuna vurgu yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, 6 buçuk ayda hiçbir hazırlığın yapılmamasının sonucu bugün bunların yaşandığına dikkat çekti.

Şimdi hangi çocuğun nasıl eğitim alındığını bilinmediği bir süreç yaşandığına da işaret eden Erhürman, 6 buçuk aydır toplumun bir duvara yürütüldüğünü belirtti.

“Pandemi Hastanesi yapmak için talimata mı ihtiyacınız vardı?”

Başbakan Ersin Tatar’ın, ‘Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Pandemi Hastanesi’ni yapıyoruz’ sözlerini anımsatan Erhürman, “Sizin Pandemi Hastanesi yapmak için talimata mı ihtiyacınız vardı” diye sordu.

Sürecin hiçbir şekilde yönetilmediğini, yerel bulaşın başladığını, milletvekillerine, hemşirelere kadar ulaştığını anımsatan Erhürman, “Bütün bunların olacağını hiç mi ön göremediniz? Bunu bu topluma yaşatmaya hakkınız yok” dedi.

Hükümet’in her konuda defalarca karar değiştiğine işaret eden Başkan Erhürman, insanlar uçakta iken dahi kararların değiştiğini anımsattı. Ekonomide alınan kararların ekonominin beline vurduğunun altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Hem sağlığı, hem ekonomiyi batırdınız. Yeniden kapanmaya gerek kalmadı, kendiliğinden birçok yer zaten kapandı” dedi.

“Siz yönetmiyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı seçimini bekliyorsunuz”

“Siz yönetmiyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı seçimini bekliyorsunuz… Bu sorunlar seçimden sonra da devam edecek. Yapılması gereken hiçbir şey yapılmıyor… Şov üstüne şov” diyen Erhürman, memleketin şu anda yönetilmeye ihtiyacı olduğunu belirtti, “Siz şu anda yönetmiyorsunuz” dedi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın tarihinde ilk defa bu kadar ‘yok hükmünde’ olduğu görüşü de belirten Erhürman, aktif dış politika gerekliliğine işaret etti, “Biz içerde yokuz, dışarıda yokuz… Ha varız, ha yokuz” şeklinde konuştu.