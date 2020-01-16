Sağ ‘çatı’rdadı!

Fehime ALASYA

Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin birçok partiden aday isimlerle ilgili net yanıt gelmemesiyle birlikte ‘çatı aday’ fikrini ortaya koyan ve bu doğrultuda görüşmelere başlayan Yeniden Doğuş Partisi (YDP), geri adım attı.

Henüz resmi olarak adayını açıklamayan UBP ve DP ise YDP ile ‘çatı aday’ fikrine sıcak bakmazken, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın ‘bağımsız aday’ olarak sandığa gideceğini açıklaması birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Bu süreçte dik duruş sergileyen ve adayını en erken açıklayan parti ise CTP oldu.

Suların git gide kızışacağı Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yeni bir açıklama da Sibel Siber’den geldi. Adı Cumhurbaşkanlığı aday adayları listesinde konuşulan eski Meclis Başkanları ve Başbakanlardan Sibel Siber, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada ‘yüksek ihtimalle aday olacağı’ sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ve Demokrat Parti ile dün istişarelerde bulunan UBP, seçim stratejisi ve ikinci turla ilgili bazı detayları konuştu.

Görüşmelerle ilgili yapılan basın açıklamalarında ‘çatı aday’ konusundan söz edilmezken, buna karşın partiler adaylarını açıklayacağını dile getirdi.

Gezi ve ziyaretlerini son dönemde arttıran fakat buna karşın henüz adaylığını ‘resmi’ olarak açıklamayan Mustafa Akıncı’nın ise çalışmalarını ‘gayri resmi’ yürüttüğü gözlemleniyor.

Kısa süre önce ‘Çatı aday’ konusunu gündeme taşıyan YDP, kendi adayını açıklamaya hazırlanıyor.

‘Çatı aday’ konusunda şartları olduğunu ve bu şartların yerine gelmeyeceğini gördüklerini ifade eden YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, “Bu konu bizim için kapanmıştır, adayımızı açıklayacağız” dedi.

Denktaş sessizliğini koruyor

YENİDÜZEN’in dün ulaşmaya çalıştığı DP Milletvekili Serdar Denktaş ise telefonları yanıtsız bıraktı. Son günlerde derin bir sessizlik içinde olan Serdar Denktaş, bu sessizliğini hala koruyor.

Serdar Denktaş Eylül ayı sonlarına doğru yaptığı açıklamada adaylığıyla ilgili henüz net bir karar vermediğini ifade ederek, yoklama çalışmalarına başladığını belirtmiş, “Şimdilik tavrım yüzde 65 aday olacağım yönündedir. Ama göreceğiz daha yüzde 35’lik bir yol vardır.” demişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri henüz sıcağı sıcağına gündemde değilken “yüzde 60” adayım diyen DP Milletvekili Serdar Denktaş, her açıklamasında da adaylık sinyali vermişti. Son olarak “yeni yıl sonrası kararımı açıklayacağım” diyen Denktaş, ocak ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde Serdar Denktaş ve partisi Demokrat Parti, hala net bir duruş sergilemedi.

Eski Meclis Başkanları ve Başbakanlardan Sibel Siber:

“Yüksek bir ihtimal aday olurum”

İsmi Cumhurbaşkanlığı aday adayları listesinde konuşulan eski Meclis Başkanları ve Başbakanlardan Sibel Siber, henüz karar vermediğini, değerlendirme aşamasında olduğunu ifade ederken, “Yüksek ihtimal aday olurum” dedi.

Aday olması yönünde çok yoğun talep aldığını anlatan Siber, 6 Mart’a dek karar verme süresi olduğunu anımsattı. Siber, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verdi:

“Bu konuda olumsuz duruşum yok, henüz nihai karırımı açıklamadım. Bu makamın önemini ve neler yapılabileceğini, nasıl etkin bir görev yapılabilineceğini bildiğimi ve bu konuda güçlü bir motivasyon yarattığını söyledim. Ama özellikle aile içinde de bir değerlendirme yapıp nihai kararımı açıklayacağım demiştim. Henüz açıklamadım.

Aday olmam konusunda halkımızdan çok yoğun bir ilgi ve talep var, bu beni çok mutlu ediyor. Beni destekleyenler sürekli bana çeşitli yollarla ulaşıyor. Daha önce Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapan, 1987’den beridir de hekimlik yapan bir kişiyim, halkın bu talebi çok doğal ama nihai kararım henüz vermiş değilim. Aylar önce de adayları görmek ve değerlendirmek istiyorum demiştim. Şimdi adayların açıklanmasını bekliyorum. Ardından olumlu ya da olumsuz karar vereceğim. Ya aday olacağım, ya adaylardan birini destekleyeceğim ya da sessiz kalacağım. 6 Mart’a kadar müracaat kabul ediliyor. O nedenle çok da acele etmiyorum. Çünkü kendimi topluma tanıtma gibi bir gailem de yok, toplum beni tanıyor, biliyor. Yüksek bir ihtimal aday olurum.”

Özersay’ın ‘bağımsız’ aday açıklaması partiyi de zorladı…

Manavoğlu: “Niye ‘bağımsız aday?’ ‘Niye Özersay?’ partimiz propagandasını hazırlamalı”

Parti başkanlığını bırakıp, bağımsız aday olduğunu açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bu kararının Halkın Partisi’ni zora soktuğu gözlemlendi. Özersay’ın seçimlere ‘bağımsız aday’ olarak katılma kararı aldığını açıklamasının ardından, Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun sosyal medyaya yansıdığı ileri sürülen paylaşımı gündem oldu. Manavoğlu’nun paylaşımında Kudret Özersay’ın ‘bağımsız adaylığı’ ve HP’nin buna seçim propagandasında nasıl destek vereceği yönündeki çalışmaların altyapısına ilişkin detaylar yer aldı.

İLGİLİ PARTİLERİN ‘ÇATI ADAYI’ YORUMLARI:

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz:

“Çatı adayı söz konusu değil, adayımızı açıklayacağız”

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, “çatı aday” konusunda iyi niyetli çalışmalarının havada kaldığını belirterek, 21 Ocak’ta kendi adaylarını açıklayacaklarını belirtirken, UBP ile olan görüşmelerin de sürdüğünü kaydetti.

Yapılan girişimlerden söz eden Büyükyılmaz, partideki ismi 21 Ocak’ta şölen ile açıklayacaklarını dile getirdi.

“Çatı aday” ve partinin şu anki duruşu konusuna değinen Büyükyılmaz,“Şartlarımız vardı, UBP ile sadece kahve içtik. Önce erken seçim, ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi ile çatı adayı konuşulmasını talep ettik. Bunun dışında çatı adayı görüşmemiz ve talebimiz zaten olamaz demiştik.

Şimdi ise Ersin Tatar ve Kudret Özersay’ın Türkiye dönüşü ardından yapılan açıklamalarda hükümetin bozulmayacağını gördük. Çatı adayı girişimimizin geçerli olmayacağını zaten UBP’ye ziyarete giderken de anlamıştık.

UBP bugün (dün) bize ziyarete geliyor. İade-i ziyarete geliyorlar. Burada çatı adayı konuşmamız söz konusu değil. Bu konu bizim için kapanmıştır. Partide Cumhurbaşkanlığı seçimi için isim adayımızla ilgili kararı alacağız. Parti meclis kararı ile isimi netleştireceğiz ve kararı 21 Ocak’ta şölen havası ile halka duyuracağız. Şu an çatı adayı söz konusu değildir.

İstediğimiz şartlara uygun koşul yok, bu yüzden çatı adayı girişimimiz son buldu. Her parti kendi adayıyla yarışacak. ” dedi.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu:

“Henüz Serdar Bey bir karar vermedi”

Çatı aday konusunda kendilerine talep gitmediğini dile getiren DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, böyle bir çalışmaları olmadığını kaydetti.

Serdar Denktaş’ın kararını beklediklerini belirten Ataoğlu, bu durumun hafta sonuna dek netlik kazanacağı tahmininde bulundu.

Serdar Denktaş’ın yurt dışında olduğunu ve dün akşam adaya döneceği bilgisini paylaşan Ataoğlu, parti adayıyla ilgili “Serdar bey gelsin, görüşeceğiz, adayım dediği an itibariyle biz onun yanında yer alacağız. Ama henüz kendisi bir karar vermedi. Olumlu bir kararı varsa arkasındayız, olumsuz ise oturup partiyle ne yapacağımıza karar vereceğiz. Bu konu hafta sonuna dek netleşir diye düşünüyorum.” dedi.

YSK takvim açıklamadı, 12 Nisan Meclis’e sevk edildi

Yüksek Seçim Kurulu nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili henüz bir takvim açıklamadı. Buna karşın Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 12 Nisan’da olması konusunu Meclis’e sevk ettiklerini belirtmişti. Taçoy, Bakanlar Kurulu’nun seçimin 12 Nisan’da yapılması önerisini Meclis Genel Kurulu’na sevk ettiklerini açıklamıştı. Taçoy, Bakanlar Kurulu’nun önerisinin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde, Anayasa’da bazı maddelerin de değişikliği için referanduma gidileceğini belirtmiş, muhalefet bu değişiklikle ilgili itiraz etmişti.

Geçerli oylar yüzde 50’yi bulmazsa 2.tur devrede

İlk turda yüzde 50'nin üzerinde oy alan aday seçimi kazanacak, ancak yüzde 50'nin üzerinde oy alan aday çıkmazsa, en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur seçim yapılacak.

Anayasa’nın 99. maddesine göre, Cumhurbaşkanı seçilebilmek için seçimde kullanılan geçerli oyların yüzde 50’sinden bir fazlasını almak gerekiyor. Adaylardan hiçbiri bu oy oranına ulaşamazsa, seçim ikinci tura kalacak ve YSK’nın belirlediği tarihte, bir hafta, 10 gün gibi bir süre sonunda en çok oyu alan iki aday arasında seçim yapılacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

2015’te 7 aday yarışmıştı… Bir önceki Cumhurbaşkanı seçimi 2015 yılının Nisan ayında yapılmış, ilk turu 19 Nisan’da ikinci turu ise 29 Nisan’da gerçekleştirilmişti. Kıbrıslı Türklerin dokuzuncu kez Cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gitmesiyle Bağımsız aday olan Mustafa Akıncı kazanan isim olmuştu.

19 Nisan 2015 Pazar günü yapılan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde 5’i bağımsız 7 aday yarışmıştı. Mustafa Akıncı (Bağımsız), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Mustafa Onurer (Kıbrıs Sosyalist Partisi), Kudret Özersay (Bağımsız), Sibel Siber (Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler) ve Derviş Eroğlu (Bağımsız) seçmenlerden 5 yıl süreyle Cumhurbaşkanı olmak için oy istemişti.

UBP'den YDP ve DP’ye seçim ziyareti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayının açıklanması öncesinde sivil toplum örgütü ve siyasi partilere ziyaret başlattı. Bu çerçevede UBP’den bir heyet Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ve Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki UBP heyeti ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı başkanlığındaki YDP heyeti saat 14.00’te gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Başbakan Tatar, UBP’nin 18 Ocak Cumartesi günü saat 14.30’da Sarayönü’ndeki binalarında parti meclisinin toplanmasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirleyeceğini hatırlattı ve bunun öncesinde uygun gördükleri partilere ziyarette bulunup onlarla istişare edeceklerini kaydetti.

Geçen Cumartesi günü Arıklı ile ekibinin kendilerini ziyaret ettiğini anımsatan Tatar, dünkü ziyaretlerinin iade-i ziyaret niteliğinde olduğunu da ifade etti.

Demokratik meseleler değerlendirilirken bu tür görüşmelerin önemli olduğunu belirten Tatar, “Hem tarihi sorumluluğumuzun yerine getirilmesinde, hem birlikteliğimizin korunmasında hem KKTC’de var olan siyasetin gelişmesinde bizlerin tabanımıza, seçmenimize, vatandaşımıza sorumluluk görevi vardır, dolayısıyla bu görevi yerine getirirken YDP’yi bu anlamlı günde ziyaret ediyoruz “ dedi.

Arıklı ziyaretten memnun kaldı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da UBP’nin YDP’yi ziyaretinden son derece memnun olduklarını kaydetti.

Arıklı, KKTC’ye inanan siyasi partilerin Cumhurbaşkanlığı gibi önemli seçimlerde bir araya gelmelerini, mümkünse çatı aday etrafında buluşabilmelerini, bu mümkün olmadığı takdirde başka konularda iş birliği yapmalarını desteklediklerini kaydetti.

Bu amaçla geçtiğimiz günlerde UBP’yi ziyaret ederek bir takım istişarelerde bulunduklarını kaydeden Arıklı, UBP’nin Cumartesi günü, kendilerinin de 21 Ocak Salı günü parti meclisini toplayarak adaylarını açıklayacaklarını kaydetti.

Arıklı bugünkü görüşmede, UBP’yle seçim stratejisi ve ikinci turla ilgili bazı detayları konuşacaklarını ifade etti.

UBP heyeti DP’de…

UBP, Cumhurbaşkanı adayının açıklanması öncesinde başlattığı ziyaretlerine Demokrat Parti’yle (DP) devam etti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner ve UBP Milletvekili Özdemir Berova’nın da aralarında bulunduğu heyet, Demokrat Parti’yi ziyaret ederek Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Genel Sekreter Afet Gürcafer ve diğer parti yetkilileriyle görüştü.

Tatar: “Adayımız Cumartesi açıklanacak”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, DP’yi ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı seçimine az bir zaman kaldığını UBP’nin de önceden açıkladığı gibi 18 Ocak Cumartesi, değerlendirmelerde bulunarak adayını açıklayacağını anımsattı.

Tatar, UBP’nin kararını açıklaması öncesinde fikir birliği, düşünce yakınlığı, KKTC’ye bakış açısı olarak kendilerine yakın buldukları DP’yi ziyaret ederek, düşünce ve görüşlerini paylaşarak değerlendirmelerde bulunmak istediklerini söyledi.

KKTC’nin bekası, geleceği ve Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki var olma mücadelesinde birlik içinde çalışmanın önemli olduğunu ve bunun kendilerine güç vereceğini kaydeden Tatar, önümüzdeki seçim sürecini değerlendirmek, siyaseti şekillendirmek ve yol haritası çizmek amacını taşıdıklarını belirtti.

Ataoğlu: “Kısa sürede netleştirip kamuoyuyla paylaşacağız”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, UBP’nin ziyaretinin kendileri için de ciddi bir anlam taşıdığını söyleyerek, Nisan seçimlerine yönelik çalışmalarının ve 18’inde verecekleri kararın hayırlı olmasını temenni etti.

Kendilerinin de Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik çalışmalara başladıklarını, kısa süre içerisinde netleştirerek kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade eden Ataoğlu, kendilerinin de memleketin ve devletin bekasıyla ilgili benzer görüşlere sahip olduklarını belirtti. (tak)