RUS ELÇİ SKANDALI BÜYÜDÜ

YENİDÜZEN

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Rus Büyükelçi Stanislav Viliorovich Osadchiy arasındaki ‘diplomatik kriz’ YENİDÜZEN’in haberiyle siyasi gündemi belirledi.

Özersay’ın “Rus Büyükelçi Stanislav Viliorovich Osadchiy ile görüştük” açıklamasına, Büyükelçi’nin bizzat tepki göstermesi, bu yöndeki tüm yorumların Dışişleri Bakanlığı’nın sayfasından silinmesi dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Özersay, Kıbrıs’ın Rusya Büyükelçisi ile görüştüklerini açıklamış, Kıbrıs Haber Ajansı’na göre bu görüşmenin ardından, Büyükelçi Stanislav Osadchiy’den sert tepki gelmişti.

Rus Büyükelçi, “Sayın Özersay, sizin de bildiğiniz gibi Rusya Federasyonu tek Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyor. Bir restoranda yer alan görüşmemiz gayri resmi bir görüşme idi; siyasi partilerin liderleri ile yapılan bir görüşme gibi. Bizim görüşmemizde siz her hangi bir ‘resmi’ unvana sahip değildiniz. Yaptığınız açıklamayı kişisel olarak itibarsızlaştırma teşebbüsü olarak görüyorum” açıklaması yapmıştı.

Rus Büyükelçi’nin “restoranda görüştük, bu gayrı resmi bir görüşmeydi, Rusya Federasyonu tek Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyor” sözleri geniş yankı uyandırırken, peş peşe tepkiler geldi.

CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Armağan Candan, Fazilet Özdenefe, Asım Akansoy ve Fikri Toros, sosyal medyadan Özersay’ın ‘zorlukla kurulan sınırlı ilişkilere zarar verdiğine’ işaret etti.



Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sayfasından paylaşılmıştı, silindi…

KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sayfasında şu açıklamaya yer verilmişti:

“Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Stanislav Viliorovich Osadchiy ile görüştü.

Bakan Özersay, Rus Büyükelçiyle özellikle son zamanlara Doğu Akdeniz bölgesinde meydana gelen askeri hareketlilik ve bu bağlamda Kıbrıs Rum tarafının silahlanma da dahil olmak üzere gerginlik arttırıcı faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Diğer konular yanında ülkemizde yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşlarının sorun ve talepleri de görüşmede ele alındı. Görüşmede ayrıca Kıbrıs sorununda gelinen son aşama da kısaca değerlendirildi”.

KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın sayfasında yapılan bu paylaşım ve altına Rus Büyükelçi Stanislav Viliorovich Osadchiy yaptığı yorum silinerek sayfadan kaldırıldı.

Milletvekilleri ne dedi?

Doğuş Derya: “Toplumumuzun itibarını zedeliyorlar…”

“Kıbrıslı Türklerin Annan Planı referandumunda ortaya koyduğu çözüm iradesi uluslararası aktörlerin toplumumuz ile olumlu diplomatik ilişkiler geliştirmesinde en büyük etken oldu. Federal çözüm konusunda ortaya koyulan bu irade hala canlılığını korurken, eskimiş ayrılıkçı tezleri yeniden gündeme taşıyarak adayı kalıcı bölünmeye götürmek isteyenler, bulundukları mevkileri kişisel arzuları doğrultusunda kullanmaya kalkınca sadece toplumsal çıkar hilâfına davranmış olmuyorlar. Aynı zamanda son Rusya örneğinde olduğu gibi diplomatik krize yol açıp toplumumuzun itibarını da zedeliyorlar. Unutmayalım ki birileri öyle arzu ediyor diye dünya tersine dönmüyor. #çarefederalkıbrıs”

Asım Akansoy: “O denli ihtiraslı ki…”

“Dışişleri Bakanı Kudret Bey ile maceradan maceraya koşmaya hazır olun.

İzolasyonist siyasetin yeni temsilcisi, müzakere masasının sahibi olarak konuşuyor. O denli ihtiraslı ki dünyayı karşısına almak ve halka zarar vermekten hiç çekinmiyor.

Bu tavır Cumhurbaşkanına ve bu halka karşı çok büyük saygısızlık!”

Fazilet Özdenefe: “İlişkiler böyle hoyratça ve öngörüsüz bir biçimde ‘kullanılmamalı’...”

“Kıbrıslı Türklerin yıllardır karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen uluslararası camiada büyük bir çaba ile kurduğu sınırlı ama önemli ilişkiler böyle hoyratça ve öngörüsüz bir biçimde ‘kullanılmamalı’...”

Armağan Candan: “Kısıtlı da olsa ilmek ilmek örerek ve dikkatlice kurduğu uluslararası ilişkiler böylesi krizlere neden olunarak zedelenmemeli”

“Rusya geleneksel olarak diğer ülkelere göre Kıbrıslı Türkler olarak zaten daha zor ilişki kurabildiğimiz, çoğu zaman Kıbrıs sorununun çözümüne yapıcı katkı yapmadığı için eleştirdiğimiz ama önemli bir ülke. Ne var ki Kıbrıslı Türklerin Annan Planı referandumu ardından kısıtlı da olsa ilmek ilmek örerek ve dikkatlice kurduğu uluslararası ilişkiler böylesi krizlere neden olunarak zedelenmemeli. İlgili paylaşımın Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasından kaldırıldığı anlaşılıyor. Kişisel olarak toplanılacağı sanılan hiçbir puan, Kıbrıs Türk halkının saygınlığı ve güvenilirliğinden önemli değildir”.

Fikri Toros: “…Kıbrıs Türk Toplumunu itibarsızlaştırmakta…”

BM Güvenlik Konseyi kararlarını göz ardı eden; Kıbrıs Türk Toplumunun 2004 referandumunda ortaya koyduğu iradeyi dikkate almayan; Şubat 2014 ortak deklarasyonu ihlal eden ve müzakerelerde varılan tüm yakınlaşmaları hiçe sayan bu görüşleriyle Kıbrıs Türk Toplumunu itibarsızlaştırmakta olan Sayın Özersay, yeni yaptırımlara davetiye göndermektedir!