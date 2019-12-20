"Referans şartlarında anlaşma yeterli değil"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini de ele aldıkları uzun bir telefon görüşmesi yaptı.

Güneydeki haber kaynaklarının Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Anastasiadis-Netanyahu görüşmesinde mevcut gelişmeler ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin göğüslenmesi konuları ele alındı.

NETANYAHU EASTMED İÇİN DERHAL ANLAŞMA ÖNERDİ

Netanyahu’nun Anastasiadis’e İsrail’in bu konulardaki istikrarlı pozisyonunu yinelediği, Türkiye-Libya deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakatını “kınadığı” ve EastMed için derhal İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan arasında anlaşma imzalanmasını önerdiği kaydedildi. Benjamin Netanyahu’nun ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun, uluslararası Holokost Anısı ittifakınca belirlendiği şekliyle Antiseminizm tanımını benimseme kararından memnuniyet belirtti.

Anastasiadis, Netanyahu ile görüşmesinin hemen ardından, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile de, ana konusu “Türkiye’nin bölge güvenliğini, istikrarını ve barışını tehlikeye atan faaliyetleri” olan uzun bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilen açıklamada, Kıbrıslı Rum liderin 23 Aralık Pazartesi günü de Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile telefon görüşmesi yapacağı bilgisi verildi.

“CASUS VAN MESELESİ İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ ETKİLEMEZ”



Öte yandan Rum radyosu, Anastasiadis’in bu sabah İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü ve güney kamuoyunda “casus van” olarak isimlendiren dava kapsamında yürütülen polis araştırması ve tutuklama prosedürlerinin gündeme gelmediğine işaret ederek, bu durumun Kıbrıs Cumhuriyeti - İsrail ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğine inanç belirttiğini duyurdu.

Noel dolayısıyla RMMO birliklerini ziyaretinde konuşan Anastasiadis, Türkiye’yi, “kriz yaratmaya çalışmakla” suçladı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türkiye’nin tavır ve söylemini izlemeyeceğini ve Türkiye’nin meydan okumalarını uluslararası hukukla ve başka ülkelerle işbirliği ile göğüsleyeceğini söyledi.

“REFERANS ŞARTLARINDA ANLAŞMA DİYALOĞUN YENİDEN BAŞLAMASI İÇİN YETERLİ DEĞİL”

Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma konusunda defalarca irade ortaya koyduklarını ve Berlin’de BM Genel Sekreteri’nin inisiyatifine destek verdiklerini söyledi “ancak diyaloğun yeniden başlaması için referans şartlarında mutabakat yeterli değil. Kıbrıslı Rumların, Türkiye’nin yeni emrivakileri ve gambot tehdidi altında diyaloğa girmesinin beklenmesi mantığı yoktur” dedi.