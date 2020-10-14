Referandum protestosu

Lefke ilçesinde Anayasa değişikliğine %64,03 “Hayır” oyu çıktı. Lefke’de 30 sandıkta kullanılan 4 bin 40 geçerli oydan, 2 bin 587’si referanduma “Hayır” dedi.

Lefke, bölgedeki Sivil Toplum Örgütleri’nin ‘protesto’ çağrısına uydu. Seçmen, Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt’a taşınmasını protesto etmek için “Hayır” dedi…

Lefke bölgesinde kayıtlı 6 bin 867 seçmenden 4 bin 358’i geçtiğimiz gün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitti. Oy kullanan 4 bin 358 seçmenin bin 436’sı Referandumda “Evet” derken, 2 bin 587’si ise “Hayır” dedi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay: “Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt’a taşınmasını ve Lefke’nin gerçek bir ilçe gibi hizmet vermesini sağlayacak kamu kuruluşlarının açılmamasını protesto etmek için fikir birliği ile ‘hayır’ oyu kullandık. Bu durum devam ederse bölgelilerden, ‘çok daha sert tepki ortaya koyalım, sandığa gitmeyelim’ talepleri alıyoruz.”

Fehime ALASYA



Lefke’ye bağlı 13 bölgedeki 30 sandığın tümünden de Anayasa değişikliği için ‘Hayır’ oyu çıktı. Lefke bölgesinde kayıtlı 6 bin 867 seçmenden 4 bin 358’i Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitti. Oy kullanan 4 bin 358 seçmenin bin 436’sı Referandumda “Evet” derken, 2 bin 587’si ise “Hayır” dedi. Oy kullanan 4 bin 358 seçmenin 4 bin 40’ının oyu geçerli sayıldı. Geçerli sayılan bu oylardan % 64,03’ü “Hayır” yönüne oldu.

Bunun bilinçli bir protesto olduğunu anlatan Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, “Hayır” oyu kullanarak tepkilerini ortaya koyduklarını anlattı. Teoman Oktay, bunu yapacaklarını ise seçim öncesinde kamuoyuna açıklayarak, uyarıda bulunduklarını anımsattı.

Süreç içinde gelinen aşamada Lefke bölgesinin sorunlarının hala devam ettiğini kaydeden Oktay, tepkilerinin şiddetini arttırarak devam edeceği uyarısında bulundu.

Lefke bölgesindeki Sivil Toplum Örgütleri birlik olarak 11 Ekimde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte referanduma sunulan Anayasa Değişikliği için Lefke’de “Hayır” oyu verileceğini duyurmuş, gerekçelerini de açıklamıştı.

Referandum öncesi ‘protesto edeceğiz’ denmişti…

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’na bağlı sivil toplum örgütleri, seçim öncesinde Ağustos ayında referanduma ilişkin yaptıkları açıklamalarda; Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt’a taşınmasını ve Lefke’nin gerçek bir ilçe gibi hizmet vermesini sağlayacak kamu kuruluşlarının açılmamasını protesto etmek için” referandumda “Hayır” oyu kullanılması için çalışma başlattıklarını ifade etmişti.

Lefke’ye bağlı sandıklar

Bademliköy, Bağlıköy, Cengizköy, Çamlıköy, Denizli, Doğancı, Gaziveren, Gemikonağı, Lefke,

Taşpınar, Yedidalga, Yeşilırmak ve Yeşilyurt bölgelerinde toplam 30 sandıktan Referanduma “Hayır” oyu çıktı.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay:

“Bölgemiz için protesto ettik”

Ağustos ayında Lefke bölgesindeki durumu protesto etmek için “Hayır” oyu kullanacaklarını ve bunun için örgütlendiklerini kamuoyu ile paylaştıklarını anlatan Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, bunun gerekçelerini YENİDÜZEN ile paylaştı.

Teoman Oktay, Lefke Kaza Mahkemesi’nin Güzelyurt’a taşınmasını ve Lefke’nin gerçek bir ilçe gibi hizmet vermesini sağlayacak kamu kuruluşlarının açılmamasını protesto etmek için fikir birliği ile “Hayır” oyu kullandıklarını dile getirdi.

Oktay, “Lefke Mahkemesi Referandumdan önce açılmazsa biz hayır oyu kullanılmasını sağlayacağız demiştik. Bu 10 sivil toplum örgütünde oy birliği ile aldığımız karardır.

Lefke’nin yıllardır birikmiş sorunlarının çözülmemesi, ilçe özelliklerinin de bir bir kapatılıp bölgeden taşınmasına karşı uyarılarda bulunmuştuk.” dedi.

“Sembolik olarak ilçe olduk”

Bölgedeki sıkıntıların neler olduğunu özetleyen Oktay, başlıca şu konulara değindi:

“Çeşitli ilkokullarımız kapandı ve kapanma girişiminde bulunuldu. Bunun yanında birçok daire kapandı. 2016 yılında ilçe olduk, ama bu sembolikti, işlevsel olamadı. Biz bu sıkıntılarımızı defalarca aktardık, destek istedik. 7 yıldır hala Güzelyurt-Lefke yolu yapılmadı, hastanemiz 3 yıldır bekleniyor, bunun gibi birçok sıkıntımız vardı. Lefke’de imar planı sıkıntımız da var. Bir an önce planlı bir gelişime geçilmeli. Bu konu da hala sürüncemede.”

“Neden sadece Mahkemeler taşındı?”

Lefke’deki mahkemelerin bölge için önemini de anlatan Oktay, bölgeyi canlandırdığını belirtti. ‘Tehlikelidir’ denilen binadan sadece Mahkemelerin taşındığını, diğer kamu bölümlerinin hala hizmet verdiğini de dile getiren Oktay, bu duruma sert bir dille tepki gösterdi.

Oktay, “2018’de Mahkememiz ‘bina tehlikelidir ve yıkılacaktır’ gerekçesiyle Güzelyurt’a taşındı. Diğer tüm birimler bina içindeyken sadece Mahkeme taşındı. Kaymakamlık, buna bağlı tüm personel dairesi, Maliye Dairesi, Posta, Tarım Dairesi bu binada görev yaparken bina sadece Mahkeme salonu için mi tehlikeli. Eğer bu derecede ciddi tehlike varsa tümü boşaltılsın veya tamir edilsin. Lefke Mahkemesi Lefke bölgesine, çarşısına, esnafa hareketlilik getiriyordu. Mahkeme kapandı, ardından 2 banka şubelerini kapattı. Birçok talep ve sorunlarımız vardı. Hiçbiri ciddiyetle ele alınmadı. Bölge canlansın diye hiçbir çalışma yapılmadı.” şeklinde konuştu.

“Seçim boykotunu da değerlendireceğiz”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan sonra yine durum değerlendirmesi yapacaklarını anlatan Oktay, hükümetin dikkatini çekmek için yeni girişimlerde bulunacaklarını belirtti. Daha sert eylem ve protesto yapılması için bölge halkından da talep aldıklarını ifade eden Oktay, “

Lefkoşa ve Gönyeli’de yaşayan diğer Lefkeli’lere de ulaşarak “Hayır” oyunun yüksek oranda çıkmasını sağladık. Vatandaşlardan çok ciddi destek aldık, bunun yanında “seçime de gitmeyelim, örgütlenip önümüzdeki seçimlere katılmayalım” talebi de aldık.

Seçimlerin ardından KKTC Bütçesinde Meclis’e Lefke için nasıl bir kalem kondu, sözünü ettiğim konularda ne gibi adımlar atıldığı yönünde, sorunlarımıza somut maddi kalem görmezsek önümüzdeki yıl beklenen erken seçime de halkın tam desteği ile boykot kararı üretebiliriz.” dedi.