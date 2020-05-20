“Purnara Mülteci Kampı”nda uyuz

Kokkinotrimithia’da bulunan “Purnara Mülteci Kampı”nda barındırılan 700 kişiden 30’unda uyuz saptandı, kamp karantinaya alındı.

Fileleftheros’un haberine göre, Cumartesi günü önce 15 kişide uyuz semptomları görüldü, ardından yapılan kontrollerde uyuz bulaşan kişi sayısının 30 olduğu saptandı. 700 kişinin barındırılmakta olduğu kamp karantina altına alındı, günlük dezenfeksiyon işlemleri ve 30 kişiye de gerekli tedaviler uygulanmaya başladı.

