Polisten sürücülere uyarı

Polis, Yılmazköy - Hisarköy anayolu üzerinde yol bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle yol üzerinde yer yer asfalt kazıntıları yapıldığından dolayı, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.