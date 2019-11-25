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Polisten sürücülere uyarı

Polisten sürücülere uyarı

Polis, Yılmazköy - Hisarköy anayolu üzerinde yol bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle yol üzerinde yer yer asfalt kazıntıları yapıldığından dolayı, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu. 

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Polis, Yılmazköy - Hisarköy anayolu üzerinde yol bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle yol üzerinde yer yer asfalt kazıntıları yapıldığından dolayı, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu. 

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