Polisten sürücülere uyarı
Polis, Yılmazköy - Hisarköy anayolu üzerinde yol bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle yol üzerinde yer yer asfalt kazıntıları yapıldığından dolayı, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.
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Polis, Yılmazköy - Hisarköy anayolu üzerinde yol bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle yol üzerinde yer yer asfalt kazıntıları yapıldığından dolayı, bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu.
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