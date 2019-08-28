Polis ‘tutuklu yargılanma’ istedi, avukatlar itiraz etti

Sahte vekaletle devir davasında tutuklu yargılanan İş insanı M.E., Tasdik Memuru S.ö ve Mimar M.U. aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Bugünkü mahkemede Polis zanlıların yargılanıncaya değin, 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini, yani TUTUKLU yargılanmalarını talep etti, zanlı avukatları itiraz etti.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Halil Drangoz 3 zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını, toplamda 20 daire ve 4 dükkânının sahte vekaletle devrinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, 1 aydır devam eden soruşturmada 150 kişinin sorgulandığını 80 kişinin ifadesinin alındığını belirtti.

“2 bankaya 3 milyon 600 bin Sterlin borcu var”

Zanlı M.E’nin iki bankaya 3 milyon 600 bin Sterlin borcu olduğunu ifâde ederek, mağdurların zararının giderilmesi için öngörülen miktarın 10 milyon TL olduğunu kaydetti.

Zanlı M.E’nin tutukluluk aşamasında şikayetçi G.A’ya iki imzalı boş çek, daha sonra da 60 bin TL nakit para gönderdiğini ifade eden Drangoz, şikayetçi G.A’nın konu çek ve parayı polise teslim ettiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Avukatlar cezaevi sürecine itiraz ederek tanık dinletme talebinde bulundu. Yargıç Meltem Dündar mesai süresini de göz önünde bulundurarak tanıkların dinlenebilmesi için davayı yarın saat 11.00e erteledi.