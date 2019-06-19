Polis: “Şiddete uğrayan kadının ifade vermesi için gerekli çalışmalar sürüyor”

YENİDÜZEN’in dün gündeme taşıdığı ‘kadına şiddet’ haberine ilişkin Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı’ndan açıklama: “Şiddete uğrayan kadının ifade vermesi için gerekli çalışmalar sürüyor”

“Karısını dövdü, hastanelik etti, şikayet yok diye polis işlem yapmadı” başlığıyla dün YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı ‘kadına şiddet’ haberinde, söz konusu şiddete uğrayan şahsın, olayı sözlü olarak dahi anlatmayı reddettiği belirtildi. Söz konusu kişinin yazılı ifade vermekten ısrarla kaçındığının belirtildiği yazılı açıklamada, konunun takip edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, meselenin halen soruşturulmakta olduğu, şiddete uğrayan kadının ifade vermesi için gerekli çalışmaların polis tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

“19 Haziran 2019 tarihli Yenidüzen Gazetesinin, yedinci sayfasında yer alan “Karısını dövdü, hastanelik etti, şikayet yok diye polis işlem yapmadı” başlığı ile verilen habere konu gerçekler aşağıya çıkarılmıştır.

17.06.2019 tarihinde, saat 21:00 raddelerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesine telefoniyen gelen bilgide, Taşkınköy’de Ful Sokak üzerinde bulunan 6 numaralı ikametgahta, karı koca arasında bir münakaşa olduğuna dair ihbar alınması üzerine, olay mahalli derhal polis tarafından ziyaret edilmiştir.

Yapılan soruşturma neticesinde söz konusu adreste bulunan Y.K. ile eşi D.K. arasında bir münakaşa yaşandığının tespit edilmesi üzerine Y.K. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne getirilmiştir.

Polis ekibinin olay mahalline ulaştığı esnada, hastaneye gittiği öğrenilen D.K.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinden yapılan muayenesin ardından hastaneyi terk ettiği ve görevli doktordan temin edilen raporda ise sol kolda kızarıklık bulgusuyla kayıt düşüldüğü tespit edilmiştir.

Bunun üzerine, D.K’nin tespiti yönünde soruşturma başlatılıp, kendisine telefon ile ulaşılmış ancak polis tarafından, olayı anlatıp kendisinin tercih edeceği bir yerde ifade vermesi hususundaki bütün ısrar ve telkinlerine rağmen, ifade vermeyeceğini, eşi ile bir sorunları olmadığını beyan edip, vuku bulduğu iddia olunan olayı sözlü olarak anlatmayı dahi reddetmiş, bütün girişimlere rağmen yazılı ifade de vermemiştir.

Halihazırda Kadın Karşı Şiddete Müdahale Şubesince uygulanmakta olan mevzuat gereğince, takibi şikayete bağlı olan suçlarda, ŞİKAYET OLSUN YA DA OLMASIN, müştekinin verdiği yazılı ifade tahtında, cezai soruşturma başlatılmakta ve ileri işleme gidilmektedir.

İlgi mesele halen soruşturulmakta olup, D.K.’nin ifade vermesi için gerekli çalışmalar tarafımızca sürdürülmektedir.”