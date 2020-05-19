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Polis denetimlerini sürdürüyor

Polis denetimlerini sürdürüyor

18-19 Mayıs (saat 06:00’ya kadar) arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 3 kişinin gece saat 22:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

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18-19 Mayıs (saat 06:00’ya kadar) arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 3 kişinin gece saat 22:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Söz konusu kişiler tutuklandı.

Foto: Arşiv

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