Pilli ‘rapor hazır’ dedi, yine vermedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli ‘Epidemiyolojik raporun hazır olduğunu söyledi, teknik nedenlerle Meclis’e getiremediğini belirtti: “Rapor bitmiştir, baskıdadır. Bir iki saate kadar göndereceğiz”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak görevlerini başında olduklarını belirtti ve kimsenin endişe etmemesini istedi.

Teknik nedenlerden ötürü raporu ‘kitapçık’ olarak getiremediğini belirten Pilli, birkaç saate kitapçıkların Milletvekilleri ile paylaşılacağını açıkladı. Raporun da en iyi şekilde hazırlandığını söyleyen Pilli, sürecin bugüne kadar başarı ile geldiğine, bundan sonra da öyle olacağına değindi.

“Artık bu rapor bitmiştir. En iyi şekilde hazırlanmıştır. 5-6 saat içinde, olmazsa yarın vereceğiz. Politikaya yapmayın. Halk Sağlık Bakanlığı’na güvenir” şeklinde konuştu.