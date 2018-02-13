PEO'dan kınama

Rum İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO), Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Yorgos Mavrikos’a ABD tarafından ülkeye giriş vizesi verilmemesini kınadı.



Haravgi gazetesi, Mavrikos’un Mart ayında bir dizi etkinliğe katılmak için ABD’ye gitmeyi planladığını yazdı.



Gazeteye göre, PEO konuyla ilgili açıklamasında, ABD hükümetinin Mavrikos’a vize vermeyi reddederek Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ile sendikanın 1945 yılından bugüne kadar sahip olduğu role karşı kabul edilemez bir ayrımcılık örneği sergilediğini savundu.