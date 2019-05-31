Pedallar Özlem Savoğlu anısına 2. kez çevrildi

Tatlısu’da geçtiğimiz Pazar günü 2. Özlem Savoğlu Anı Bisiklet Turu etkinliğinde sporcular bu yıl ikinci kez pedallarını Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı çocukları için çevirdiler.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve bu yıl Özlem Savoğlu’yu anmak ve de kanser hastalığında farkındalığı yaratırken sporun önemini vurgulamak adına 2.si düzenlenen Özlem Savoğlu Anı Bisiklet Turu etkinliğinden elde edilen 4,350TL’lik gelir, etkinliği düzenleyen Cem Savoğlu ve Berkay Bender tarafından Vakıf Koordinatörü Övgü İnce’ye teslim edildi.

İnce verdiği demeçte, 2.ci kez Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına gerçekleştirilen Özlem Savoğlu Anı Bisiklet Turu’nun öncüleri Cem Savoğlu ve Berkay Bender’e, katılım göstererek veya bağışta bulunarak katkı koyan tüm herkese ve ayrıca etkinliğin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan tüm sponsorlara sonsuz teşekkürlerini ileterek, vakıf plaketini takdim etti.