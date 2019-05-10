Parmak izi sonuçları bekleniyor

Devrim DEMİR

Narkotik ekiplerinin Dipkarpaz’da önceki gün ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufunun yanı sıra katle teşebbüs suçlaması ile ilgili tutuklanan O.Ç., O.T., ve B.D., aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar bugün ek süre talebi ile yeniden İskele Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların gün 7 daha soruşturmanın selameti açısından tutuklu kalmalarına karar verdi.

Araçta ateşli silah ve patlayıcı madde ele geçirilmişti

Yaklaşık 6 ay önce İskele Polis Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi, şubeye yapılan bir ihbar üzerine önceki gece Dipkarpaz köyünde zanlı O.Ç.’nin yönetimindeki aracı durdurdu.

Polis, O.Ç.’nin kullanımındaki araçta şarjörleri ile birlikte iki tabanca, canlı mermiler ele geçirmesi üzerine soruşturmasını derinleştirdi.

İfadesi suç ortaklarını da ele verdi

Polis, zanlı O.Ç.’nin sorgulamasında emare olarak alınan silahları temin eden iki isime daha ulaştı. Dün gün boyu süren soruşturma sonucu zanlılar O.T., ve B.D.’de tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı O.Ç.’nin kan donduran itirafı

Zanlı O.Ç.i tutukluluğunun ardından polise verdiği ifadesinde 4 Mayıs tarihinde Dipkarpaz’da E.Z.’yi öldürmek için ambarına üzerinde fünyesi bulunan el bombası ile düzenek kurduğunu itiraf etti.

Zanlının itirafı üzerine polis, E.Z.’nin ambarında ve etrafında yaptığı geniş çaplı aramada emareleri tespit ederek el koydu.

7 gün daha tutuklu kalacaklar

Zanlılar aleyhindeki soruşturma derinleşirken, bugün öğle saatlerinde İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 3 zanlının tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.