Merkezi Cezaevi’nden bir mahkûm yakını YENİDÜZEN’e yaptığı şikâyette, cezaevindeki sabit telefon kullanımlarında kontör ücretlerinin birkaç gün arayla iki katı arttığından dert yandı.

Merkezi Cezaevi’nden edinilen bilgide ise kontörlere yüzde yüz zam yapıldığı doğrulanırken, bunun Telekomünikasyon Dairesi uygulaması olduğu belirtildi, Bakanlar Kurulu kararıyla Cezaevi’ne özel bu fiyatların yeniden düşürülmesinin ise gündemde olduğu bilgisi paylaşıldı.

‘Mahkumlar adına yazılı şikayet’

Mahkûmlar adına YENİDÜZEN’e yapılan yazılı şikâyette, kontör fiyatlarına üst üste zam geldiği ifade edilirken, fiyatların bir ay zarfında iki katına çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili şikâyette bulunulduğu, bunun üzerine telefon dairesinin fiyatı düşürmesine karşın, Bakanlar Kurulu Kararı’nın Resmî Gazete’de yayınlanmadığı için fiyatlarda indirim yönünde işlem yapılmadığı anlatıldı.

“Parası olan mı konuşsun?” denilen şikâyette, bu düzensizliğin ortadan kalkması ve ekonomik durumu kötü olan mahkûmların da iletişiminin kolaylaşması için yetkililer göreve davet edildi.