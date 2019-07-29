Para kavgası kanlı bitti

Girne’de umumi bir yer olan Turan Güneş Sokak üzerinde, para meselesi yüzünden tartışıp, kavga ettikleri esnada, üç kişiyi farklı yerlerinden bıçaklayan ve bu sebepten tutuklanan zanlılar T.I., S.A. ve S.A., aleyhindeki soruşturma sürüyor.

Bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavganın sebebinin para meselesi olduğu ortaya çıkarken, zanlılar ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

1 kişi henüz yakalanmadı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı olayla ilgili bulguları aktardı.

Yoncacı, zanlılar S.A. ve S.A.’nın “Katle Teşebbüs”, “Yaralama”, “Kanunsuz Bıçak Taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarından tutuklandıklarını kaydetti.

Polis, 25 Temmuz akşamı saat 23.00 raddelerinde, Girne de umumi bir yer olan Turan Güneş Sokak üzerinde aynı yerde ikamet eden Pakistan uyruklu S.A., T.I., M.A., ve S.A’nın bir taraf olup, para meselesinden dolayı aralarında çıkan tartışma sonucu, diğer tarafta bulunan M.I., F.S., S.A., ve W.A.’nın birbirlerinin muhtelif yerlerine vurup kavga ettiklerini belirtti.

Polis zanlıların M.I.’yı bıçakla sağ omzundan yaraladıktan sonra F.S.’nin sağ elini keserek adı edileni yaraladığını kaydetti.

Polis çavuşu Yoncacı, zanlıların S.A.’yı sağ köprücük kemiğinden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladığını söyledi.

Yoncacı, M.I., ve F.S.’nin kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görmüş oldukları tedavinin ardından, müşahede altına alındıklarını söyledi. Yoncacı yaralıların önceki gün taburcu olduğunu belirtti.

Meseleyle ilgili zanlıların tutuklandıklarını belirten polis, olayda kullanılan bıçağın, olay yerinde tespit edilip emare olarak alındığını, zanlı S.A.’nın gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini söyledi.

Meseleyle ilgili olarak zanlı W.A.’nın halen aranmakta olduğunu, alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten Yoncacı zanlıların 8 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmaları talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların poliste 8 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi. (Evrim Kamalı)