Özgürgün reddetti

YENİDÜZEN’in tüm parti başkanları ile yaptığı röportajlara yönelik UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’den olumsuz yanıt geldi. Başbakanlık Basın Müdürlüğü “programı dolu olduğu” gerekçesiyle talebimize olumsuz yanıt verdi.

Hatırlanacağı üzere, YENİDÜZEN Haber Merkezi, sırasıyla, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve son olarak Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'la röportaj gerçekleştirmişti.

İşte o röportajlar:

DENKTAŞ: YİNE OY SATIN ALACAKLAR

ÖZYİĞİT: SOL KOALİSYON HİÇ DENENMEDİ, ÖZCELİĞİMİZDİR

ERHÜRMAN: BİRİNCİ PARTİ ÇIKACAĞIZ, HÜKÜMETİ KURACAĞIZ

ÖZERSAY: İŞ TAKİBİ, KOMİSYON, RÜŞVET