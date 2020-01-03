“Özelde çalışan işçilerin banka hesabına aylık 200 TL ‘ek ücret’ katkısı hedefleniyor”

Cenk Mutluyakalı



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının, “İstihdam Teşvik Fonu” çerçevesinde özel sektörde çalışan işçilerin banka hesaplarına yansıyacak şekilde aylık 200 TL “ek ücret katkısı” üzerinde çalışma yaptıkları öğrenildi.



Söz konusu çalışma KKTC yurttaşlarını kapsayacak.



“Kalkınmaya Destek” proje başlığı altında yürütülen çalışma sonucu “Yerel İşgücüne Ek Maaş Katkısı”nın mart ayında devreye girmesi hedefleniyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu projeyi doğruladı, ancak, resmi açıklama için detaylı çalışmanın tamamlanmasını beklediklerini, henüz Bakanlar Kurulu’na bu yönde bir sunum yapmadıklarını söyledi.



Özel Sektöre Ek Maaş desteği geçmiş “Dörtlü Koalisyon” döneminde de gündeme gelmiş ve proje, “Toplu Sözleşme” şartı üzerinden çalışılmıştı.



Şu anki çalışmada ise herhangi bir toplu sözleşme ya da sendikalaşma koşulu yer almıyor, ancak, söz konusu desteğin, işverenlere değil, doğrudan işçilerin banka hesabına yapılması ön görülüyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yakın kaynaklar, asgari ücretin “hayat pahalılığı oranında” bir artışla düzenlenmesi yönünde tahminlerini seslendirirken; bir süredir üzerinde çalışılan “ek ücret katkısı”nın şubat ayında tamamlanmasını ön görüyor. Maaş desteğine yönelik uygulamanın mart ayında başlaması da hedefleniyor.

Maaş desteği “Yerel İşgücü Destek Fonu”ndan karşılanacak. Söz konusu fonun son dönemde Ulaştırma Bakanlığı’na aktarılması yönünde talepler de konuşuluyor.



Çalışma Bakanlığı’nda sürdürülen çalışmaya göre maaş desteğinin üç ayı geçmeyen dönemlerde banka hesapları üzerinden işçilere yansıtılması, özel sektör çalışan kayıtlarının sosyal sigortalar sistemi üzerinden kontrol edilmesi ve sigorta ya da kamu emeklileri dışında tüm çalışanların banka hesapları üzerinden yapılacak ödemeyle kayıt dışılığın da önlenmesi ön görülüyor.