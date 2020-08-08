Ozanköy'de ani ölüm

Ozanköy’de sakinlerinden 67 yaşındaki Mustafa Erdoğan Akar, bugün saat 00.30’da evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Girne’de Yangı Sokak üzerinde şüpheli vaziyette görülen M.E.’nin (E-26) üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. M.E. tutuklandı.

YARALAMA VE VAHİM ZARAR

Lefkoşa' da 5 Ağustos’ta Neşe Sokak üzerinde M.S.(E-25) ve Q.R.(E-30) aralarında çıkan tartışma sonucu, S.T.A.’nın (E-30) göğüs kafesine yumruk vurmak suretiyle kaburga kemiğinin kırılmasına sebep oldular. S.T.A.(E-30) tasarrufunda bulunan kesici ve delici bir aletle M.S’yi.(E-25) sağ kolundan yaraladı. Olayda adı geçen şahıslar tutuklandı.

SUÇ İŞLEMEYE TEŞEBBÜS, MÜLKE TECAVÜZ

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olan kapısından cürüm işlemek maksadıyla içeriye

giriş yapan T.K’nin.(E-32) para kasası önünde durduğu bir sırada dükkan sahibi tarafından fark edilince koşarak kaçtığı tespit edildi. T.K tutuklandı.